5 cinemas drive-in em São Paulo para aproveitar o fim de semana

Bastante popular no século passado, opção oferece entretenimento e segurança em tempos de coronavírus

EFE Cinemas drive-in são opção segura para sair de casa durante a quarentena



A pandemia de coronavírus obrigou a indústria do entretenimento a se reinventar — ou inventar de novo. Enquanto eventos como a Comic Con optaram por versões online, o cinema resgatou do século passado uma opção bastante popular: o cines drive-in, espaços onde as pessoas entram de carro para assistir aos filmes, que, de quebra, atende as medidas de distanciamento social impostas. A cidade de São Paulo oferece ao público diversas opções de filmes e espaços, confira abaixo algumas opções para aproveitar no final de semana:

Go Dream, Estádio do Pacaembu

Depois da retirada do hospital de campanha, o Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, abriu as portas para a rede de cinemas drive-in Go Dream, presente também no Rio de Janeiro e em Recife. Os ingressos são cobrados por carro com até quatro passageiros. Neste final de semana, estarão em cartaz os filmes Pulp Fiction, 1917, Bumblebee, Escola do Rock, os brasileiros Central do Brasil, Elis, O Auto da Compadecida e o documentário Gabriel Medina. As sessões são uma parceria da Go Dream com a Telecine, Canal Brasil e Globoplay. Confira a programação completa.

Cine Belas Artes, Memorial da América Latina

Em parceria com o Cine Belas Artes, o Memorial da América Latina, na Barra Funda, transformou seu estacionamento em uma grande sala de cinema. O espaço tem capacidade para até cem carros, e exibe filmes de segunda a domingo. Nesta semana, a programação mistura clássicos como Apocalipse Now e O Gordo e o Magro com o sucesso recente Interestelar. As entradas são vendidas pela plataforma Sympla, e custam 65 reais por carro com quatro pessoas.

Tom Brasil Experience, Tom Brasil

A casa de shows Tom Brasil oferece ao público uma programação de filmes projetados na maior tela de cinema do Brasil, com 722 polegadas. Localizado na Zona Sul de São Paulo, o espaço recebe neste fim de semana os longas Turma da Mônica – Laços, Pegando Fogo, Como Treinar Seu Dragão 2, Pets e Robin Hood – A Origem. Diferente dos demais, o Tom Brasil Experience cobra os ingressos de acordo com a quantidade de ocupantes no carro: 45 reais para uma pessoa, 65 reais para duas, 85 para três e 96 para quatro, e são vendidos pela Eventim.

Cinesystem Drive-In, Shopping Morumbi Town

Com espaço e programação enxutos, o Cinesystem Drive-In fica no estacionamento do Shopping Morumbi Town e recebe, no máximo, até 50 carros. A programação também é enxuta: a cada semana, apenas três filmes entram em cartaz. Nesta, o público pode assistir o musical Nasce Uma Estrela, que rendeu o Oscar de melhor canção original a Lady Gaga; Midway – Batalha em Alto Mar e o infantil PéPequeno. Como no Tom Brasil, o valor das entradas, vendidas pelo site Ingresso.com, varia de acordo com o número de passageiros no carro: 27 reais para uma pessoa, 54 para duas, 81 para três e 108 para quatro.

Cine Stella Artois, Arena Estaiada Drive-In

Para garantir a qualidade do áudio a todos, o Cine Stella Artois na Arena Estaiada, Zona Sul de São Paulo conta um diferencial: o áudio dos filmes é transmitido dentro de cada carro via rádio FM. Com capacidade para até 100 veículos, a iniciativa conta com clássicos modernos em sua programação, que muda de acordo com o dia da semana. Nos fins de semana de julho, o espaço apresenta Pixels, Comer, Rezar e Amar, e M.I.B – Homens de Preto na sexta-feira; Kung-Fu Panda 2, Em Ritmo de Fuga e O Chamado 3 no sábado; Megamente, Cinema Paradiso e Missão Impossível – Efeito Fallout no domingo. Os ingressos são vendidos por carro com até quatro pessoas, por 100 reais.