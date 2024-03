A Casa do Dragão: Pôsteres revelam divisões; trailers da nova temporada são lançados

Nova temporada estreia ainda em junho deste ano na plataforma de streaming Max

Photograph by Ollie Upton/HBO

Chegou a hora de ficar de olho nas novidades que acabaram de sair do forno de A Casa do Dragão! A segunda temporada do spin-off de Game of Thrones, que fez sucesso em 2022, tá chegando com tudo e já veio com seis pôsteres que estão mexendo com nossos corações. “Todos devem escolher” é o lema que rege essas imagens e a gente tá roendo as unhas de ansiedade!

View this post on Instagram A post shared by Max Brasil (@streammaxbr)

E não para por aí! O Max soltou os trailers da nova temporada na última quinta-feira (21/03), e vamos combinar, tá de tirar o fôlego! Preparem-se para mais uma jornada cheia de reviravoltas, traições e, é claro, muitos dragões!

Pra quem não tá por dentro, A Casa do Dragão se passa séculos antes dos eventos de Game of Thrones, mostrando o reinado da poderosa família Targaryen e seus dragões dominando Westeros. E o elenco? Só fera! Tem Olivia Cooke, Milly Alcock, Matt Smith, Ewan Mitchell, Emily Carey, Rhys Ifans, Eve Best e muito mais.

E se você ainda não conferiu a primeira temporada, corre pro Max que tá tudo lá esperando por você! Os episódios tão disponíveis pra streaming, então não perde tempo!