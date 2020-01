Disney inicia a produção de novo filme da franquia ‘A Lenda do Tesouro Perdido’

Nicolas Cage é cotado para voltar à franquia ‘A Lenda do Tesouro Perdido’

Divulgação/Disney Nicolas Cage pode voltar em 'A Lenda do Tesouro Perdido 3'



A Disney finalmente começou a produção do novo filme da franquia “A Lenda do Tesouro Perdido”. De acordo com o site The Hollywood Reporter, o estúdio contratou Chris Bremner, de “Bad Boys Para Sempre”, para ser o roteirista do longa.

Ainda se sabe pouco sobre o novo título da série, mas a expectativa da Disney é de que o protagonista Nicolas Cage volte a interpretar Benjamin Franklin Gates. Ele estrelou os dois primeiros filmes.

Lançado em 2004, “A Lenda do Tesouro Perdido” conta a história de um caçador de recompensas que descobre um tesouro através de dicas em artefatos históricos dos Estados Unidos. O filme ganhou uma continuação, “A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos”, em 2008.

Antes da possível volta à franquia, Nicolas Cage terá um ano agitado em 2020. O ator participa de pelo menos sete filmes que saem neste ano, entre eles “Color Out of Space”, inspirado na história homônima de H.P. Lovecraft.