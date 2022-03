Academia de Hollywood repudia agressão de Will Smith a Chris Rock no Oscar

Comunicado cita ‘ações e consequências’, que não ficaram claras, após o tapa do ator no humorista Chris Rock

Reprodução/Twitter/@seriesbrasil Will deu um tapa em Chris Rock, apresentador da cerimônia, após piada com doença de sua esposa



O tapa de Will Smith no humorista Chris Rock durante o Oscar 2022 continua a repercutir. Nesta segunda-feira, 28, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza o Oscar, divulgou um comunicado sobre o caso. “A Academia condena as ações do Sr. Smith no show de ontem à noite. Iniciamos oficialmente uma revisão formal em torno do incidente e exploraremos outras ações e consequências de acordo com nossos Estatutos, Padrões de Conduta e a lei da Califórnia”, disseram. Will venceu a categoria Melhor Ator, por sua performance no filme ‘King Richards: criando campeãs’, e em seu discurso pediu desculpas à Academia e a todos os presentes no auditório, classificando o tapa como ‘ato de amor’. Não ficou claro sobre as ‘consequências’ as quais o ator pode sofrer. Tudo aconteceu porque Chris Rock, apresentador da cerimônia, fez uma piada com a esposa de Will, Jada Pinkett Smith, que está de cabeça raspada. Chris disse que não via a hora de Jada estrelar ‘G.I. Jane 2’ (Até o Limite da Honra, no Brasil) que teve Demi Moore de cabeça raspada. No entanto, a atriz enfrenta alopecia, uma doença que causa a queda de cabelos. O comentário irritou Will.