Adam Driver abandona entrevista após cena de ‘História de um Casamento’

Reprodução/Netflix Adam Driver em "História de um Casamento", da Netflix



Adam Driver, que estrela dois dos principais filmes do mês “Star Wars: A Ascensão Skywalker” e “História de um Casamento” – recentemente abandonou uma entrevista da NPR, no programa “Fresh Air” com Terry Gross.

De acordo com a Variety, Driver, que estava gravando a entrevista de Nova York, enquanto o apresentador estava na Filadélfia, deixou o estúdio depois de ser exibido um clipe do ator cantando uma versão de “Being Alive”, uma das principais cenas do filme da Netflix.

“Nós não entendemos o motivo de ele ter ido embora. Nós estávamos ansiosos para a entrevista. Terry acha que ele é um ator incrível e foi um convidado excelente em 2015, então ficamos decepcionados de não podermos mostrar aos ouvintes uma entrevista sobre ‘História de um Casamento'”, afirmou o produtor executivo de “Fresh Air”, Danny Miller.

Miller ainda afirmou que sabe que Adam não gosta de ouvir/assistir a suas cenas de filmes, algo usual entre atores. Mas reforçou que Terry o avisou para tirar o fone e que avisaria quando ele pudesse voltar para a entrevista. “Nós ainda não entendemos porque Adam Drive escolher abandonar a entrevista.”

Driver, em algumas oportunidades, revelou ter aversão a ouvir ou assistir suas performances. Ele foi indicado ao Globo de Ouro e ao SAG Awards por seu papel em “História de um Casamento”, como Melhor Ator.