Adão Negro, filme da DC com The Rock, tem estreia adiada

Longa-metragem do anti-herói entra para o catálogo de lançamentos do inverno de 2022

Reprodução/Instagram Filme do herói-sombrio interpretado por The Rock será lançado em outubro



O ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, anunciou nesta quarta-feira, 9, que o filme ‘Adão Negro‘, da DC Comics, teve sua estreia adiada para 21 de outubro de 2022. Em seguida, vêm outros lançamentos dos heróis da DC como ‘The Flash‘, em 4 de novembro e ‘Aquaman 2‘, em 16 de dezembro. ‘Shazam 2‘ está previsto apenas para junho de 2023. Outro lançamento que também mudou de data foi o DC League of Super-Pets, filme infantil que tem dublagem de The Rock. Ele é o cachorro do Superman, Krypto. Ambos os filmes são da Seven Bucks Productions, co-fundada por Dwayne Johnson e seu parceiro de produção Dany Garcia. “Queria que vocês ouvissem as notícias diretamente de mim primeiro. Mal posso esperar para você e suas famílias ao redor do mundo verem nossos filmes!!! Amo vocês e divirtam-se! A hierarquia de poder na DC está prestes a mudar”, disse o ator em vídeo no Instagram.