Agosto na Max: estreias de ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’, ‘Industry’ e a 10ª temporada de ‘Bake Off Brasil’

Entre os lançamentos estão séries originais do streaming, documentários e animação adulta e infantil

Reprodução/YouTube Cidade de Deus: A Luta Não Para



Novo mês, novos lançamentos chegam no streaming da Max. Os assinantes podem contar com as estreias da terceira temporada da série original da HBO “Industry”, “Cidade de Deus: A Luta Não Para” e a 10ª temporada de “Bake Off Brasil: Mão na Massa”. Ainda, não perca a primeira temporada da novela “O Canto do Pássaro”, a série documental original da HBO “Elizabeth Taylor: As Fitas Perdidas” e, para os fãs de animação adulta,”Rick e Morty O Anime”. Confira:

Produções originais brasileiras

Bob Burnquist: A Lenda do Skate

Série Documental

Estreia: 13 de agosto

Sinopse: Em cima do skate, Burnquist se tornou o maior vencedor da história dos X-Games e um verdadeiro ídolo, sempre com inovação e criatividade ímpares. Mas, como todo grande esportista, se aventurou além das pistas: o atleta também é artista plástico, piloto de avião e helicóptero e tem paixão por pular de paraquedas. O resultado é uma narrativa intimista com episódios envolventes e bem-humorados que encapsulam a resiliência de Burnquist e sua paixão pelo skate, um esporte historicamente marginalizado, mas que tem ganhado o público brasileiro, especialmente desde sua inclusão nas Olimpíadas.

Elenco: Bob Burnquist e participações de Tony Hawk, Danny Way, Jake Brown, Lance Mountain e Christian Hosoi.

Créditos: Coprodução Warner Bros. Discovery e Goma Filmes. A série documental é dirigida por Daniel Baccaro e com supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz por parte da Warner Bros. Discovery.

Cidade de Deus: A Luta Não Para

HBO Original | Série

Estreia: 25 de agosto

Sinopse: Em 2004, 20 anos após os eventos do filme, a libertação de um jovem traficante de drogas da prisão coloca Cidade de Deus em disputa mais uma vez. Em meio a uma guerra entre traficantes de drogas, milícias e empresários, a comunidade acuada se une para enfrentar o opressor em uma tentativa de quebrar esse ciclo.

Elenco: Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Andréia Horta, Marcos Palmeira, Sabrina Rossa, Thiago Martins, Eli Ferreira, Edson Oliveira, Kiko Marques, Luellem de Castro.

Créditos: Série HBO Original, produzida pela O2 Filmes, e é uma continuação adaptada da obra literária de Paulo Lins. Os produtores responsáveis pelo projeto são Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles e os co-produtores Cris Abi e Gustavo Gontijo. Aly Muritiba assina a direção geral e Bruno Costa entra como segundo diretor. O roteiro é de Sérgio Machado, Renata Di Carmo, Armando Praça, Estevão Ribeiro, Rodrigo Felha e Muritiba. Por parte da Warner Bros. Discovery a série conta com produção executiva de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Monica Albuquerque.

Bake Off Brasil: Mão na Massa (10ª temporada)

Home & Health | Reality

Estreia: Agosto

Sinopse: Esse ano o Bake Off Brasil — Mão na Massa completa 10 temporadas. Para celebrar essa edição icônica, o programa traz Fabiana Karla como a nova apresentadora do reality. Além da chegada de Fabiana, a décima edição reserva mais duas novidades na bancada de jurados com Carole Crema e o chef de cozinha André Mifano. ​E não para por aí – sem perder a doçura que se tornou sua marca registrada, outra novidade desta edição será a elaboração também de receitas salgadas, que prometem estimular os paladares e desafios das provas.

Elenco: Fabiana Karla, Carole Crema, André Mifano.

Créditos: Bake off Brasil é uma coprodução entre WBD e SBT e parte desse acordol é que teremos a primeira janela de exibição na MAX.

E mais produções latina-americanas

Máxima

Max Original | Série Biográfica

Estreia: 15 de agosto

Sinopse: Sevilha, 1999. Desde o momento em que a argentina Máxima aparece ao lado do Príncipe Herdeiro holandês, ela se encontra no centro das atenções. Mas, quando Willem-Alexander a pede em casamento, seu passado ressurge. Acalorados debates sobre a carreira política de seu pai durante a ditadura militar argentina, algo que ela nunca havia enfrentado em seus próprios círculos, tomam conta de sua vida. O que permite que Máxima prospere finalmente em uma antiga corte europeia? E como ela pode permanecer fiel a si mesma sem abandonar sua família?

Elenco: Delfina Chaves e Martijn Lakemeier.

Créditos: Dirigida por Johnny Woods, Marty Schousboe, Shane Dering e Yoshi Sodeoka.

Desafio em Dose Dupla México

Discovery | Reality

Estreia: 26 de agosto

Sinopse: Dois especialistas em sobrevivência com técnicas complementares unem seus conhecimentos e habilidades para sobreviver nos lugares mais inóspitos e exigentes da Colômbia. Sem comida e com poucas ferramentas, eles enfrentarão situações completamente adversas e demonstrarão como superar os perigos da natureza e retornar à civilização antes que seja tarde demais.

Elenco: Fernanda Pérez e Juan Luis Palma.

Créditos: Produzido para Warner Bros. Discovery pela Nippur.

Do Cine para Max

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Warner Bros. Pictures | Filme

Estreia: Agosto

Sinopse: Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth estrelam “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, do vencedor do Oscar George Miller. No aguardado retorno ao icônico mundo distópico que o diretor criou há mais de 40 anos com os filmes seminais de “Mad Max”, Miller agora vira a página novamente com uma nova e original aventura de ação independente que revelará as origens da poderosa personagem do aclamado sucesso global, “Mad Max: Estrada da Fúria”. Enquanto o mundo desabava, a jovem Furiosa é arrancada do Lugar Verde das Muitas Mães e cai nas mãos de um grande grupo de motociclistas liderado pelo Senhor da Guerra Dementus. Enquanto os dois tiranos lutam pela dominação, Furiosa deve sobreviver a muitos desafios enquanto reúne os meios para encontrar seu caminho de volta para casa.

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

Estreia: 9 de agosto

Sinopse: A família Spengler retorna ao lugar onde tudo começou: o icônico quartel dos bombeiros da cidade de Nova York para se unir aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório de pesquisa ultrassecreto para levar a caça aos fantasmas ao próximo nível. Mas, quando a descoberta de um antigo artefato libera um exército de fantasmas que lança um frio mortal sobre a cidade, os novos e antigos Caça-Fantasmas devem se unir para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo.

Originais da HBO

Industry (3ª temporada)

HBO Original | Série

Estreia: 11 de agosto

Sinopse: “Industry” traz uma visão interna da caixa-preta das altas finanças, seguindo um grupo de jovens banqueiros enquanto forjam suas identidades no ambiente de pressão e frenesi de sexo e drogas do escritório londrino da Pierpoint & Co, um banco internacional. Na terceira temporada, enquanto Pierpoint olha para o futuro e faz uma grande aposta em investimentos éticos, Yasmin, Robert e Eric se encontram no centro das atenções no glamouroso IPO da Lumi, uma empresa de energia verde e tecnológica liderada por Sir Henry Muck, em uma história que alcança o topo das finanças, mídia e governo. Desde que deixou Pierpoint, Harper está ansiosa para voltar à emocionante adrenalina das finanças e encontra uma parceira improvável em Petra Koenig, gerente de portfólio da FutureDawn.

Elizabeth Taylor: As Fitas Perdidas

HBO Original | Série Documental

Estreia: 3 de agosto

Sinopse: “Elizabeth Taylor: As Fitas Perdidas” permite que a própria voz de Elizabeth Taylor narre sua história, acompanhada por fotos pessoais, filmes caseiros e clipes de seus papéis icônicos que espelham seus desafios e triunfos na vida real, desafiando o público a reconsiderar o legado de Taylor. Através de entrevistas recém-descobertas com Taylor e acesso ao arquivo pessoal da estrela de cinema, o documentário revela a complexa vida e a vulnerabilidade da lenda de Hollywood e de uma vida vivida em um palco global. Dirigido por Nanette Burstein (“Hillary” e “The Kid Stays in the Picture”).

Chimp Crazy

HBO Original | Série documental

Estreia: 18 de agosto

Sinopse: Tonia Haddix, uma ex-enfermeira que se tornou agente de vendas de animais exóticos, e se autodenomina a “Dolly Parton dos chimpanzés”, passa os dias cuidando de animais em cativeiro. No entanto, o seu amor por um chimpanzé se transforma em um jogo de gato e rato com as autoridades e um grupo de defesa dos direitos dos animais. Através das experiências de Tonia e de outras “mães chimpanzés”, A produção revela os laços únicos que se constrói entre os proprietários e seus animais de estimação. A série expõe os riscos que os humanos correm ao tentar criar esses animais como membros de sua família, bem como os riscos para o bem-estar dos próprios animais.

Conteúdo Infantil

OI S.DOO!

Max Original

Estreia: 14 de agosto

Sinopse: Scooby-Doo e a turma da Mistério S.A. vão para o Havaí para um grande concurso de surfe que é interrompido pelos tremores de um vulcão próximo e pelo desaparecimento de um dos surfistas. Scooby-Doo e companhia exploram a selva, mergulham, fazem parapente e surfam enquanto enfrentam o misterioso aparecimento do “Wiki Tiki” e tentam resolver o mistério antes que o vulcão entre em erupção.

Elenco: Frank Welker; Casey Kasem, Mindy Cohn, Grey DeLisle, Adam West, Tia Carrere, Teri Garr, Ray Bumatai, Mario Lopez, Dee Bradley Baker, Tom Kenny, Don Ho, Dick Dale, Jeff Lam.

Créditos: Dirigido e produzido por Tim Maltby.

Mini Beat Power Rockers Special: Back To School

Max Original

Estreia: Agosto

Sinopse: É o primeiro dia de aula! E os Power Rockers cresceram: agora eles têm oito anos e frequentam a escola “Do-Re-Si”, a academia musical mais prestigiada. Esta nova fase também traz emoções até então desconhecidas, como ciúmes, insegurança e até tristeza.

Elenco: Viridiana Estudillo; Carlos Eduardo Gilbert; Sebastian Alvavera Flores; Esmeralda Ortega; Juan José Campanella; Gaston Gorali.

Créditos: Dirigido por Gustavo Cova.

Scooby Doo e a Lenda do Vampiro

Cartoon Network

Estreia: 21 de agosto

Sinopse: Scooby e a turma participam de um concurso de música realizado em Vampire Rock, onde o lendário vampiro ‘Yowie Yahoo’ está sequestrando as bandas, incluindo as Hex Girls.

Créditos: Cartoon Network.

Scooby-Doo! Na Ilha dos Zumbis

Cartoon Network

Estreia: 7 de agosto

Sinopse: Scooby-Doo, o cão covarde mais louco do mundo, Salsicha e o resto da turma estão de volta para mais uma aventura animada e assustadoramente engraçada! Desta vez, os destemidos investigadores exploram uma casa assombrada habitada por fantasmas sinistros e zumbis grotescos na arrepiante Ilha Moonscar. Que susto!

Elenco: Scott Ines; Billy West; Mary Kay Bergan; Frank Welker; B.J Ward; Adrienne Barbeau; Tara Strong; Cam Clarke; Jim Cummings; Mark Hamill; Jennifer Leigh Warren; Ed Gilbert.

Créditos: Davis Doi e Cosmo Anzilotti são os produtores; Glenn Leopold, William Hanna e Joseph Barbera são os escritores; e Jean MacCurdy é a produtora executiva.

Filmes

A Última Sessão de Freud

Estreia: 2 de agosto

Sinopse: Londres, 3 de setembro de 1939. O mundo está à beira da guerra. Em seus últimos dias, Sigmund Freud, um recente fugitivo do regime nazista junto com sua filha, recebe a visita do formidável Don de Oxford, o autor C.S. Lewis. Nesse dia, duas das mentes mais brilhantes do século XX se envolvem intimamente em uma sessão monumental sobre a crença no futuro da humanidade e a existência de Deus.

Elenco: Anthony Hopkins e Mattew Goode.

Créditos: Produzido por Alan Greisman, Rick Nicita, Meg Thomson, Hannah Leader, Tristan Orpen Lynch e Robert Stillman.

Horizon: An American Saga Chapter 1

Warner Bros. Pictures

Estreia: 9 de agosto

Sinopse: “Horizon: An American Saga Chapter 1” explora o fascínio do Velho Oeste e como foi conquistado – e perdido – através do sangue, suor e lágrimas de muitos. Abrangendo os quatro anos da Guerra Civil, de 1861 a 1865, a ambiciosa aventura cinematográfica de Costner levará o público em uma jornada emocional por um país em guerra consigo mesmo, vivenciada através das lentes de famílias, amigos e inimigos, todos tentando descobrir o verdadeiro significado de ser Estados Unidos da América.

Elenco: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Will Patton, Ella Hunt, Jamie Campbell Bower e Giovanni Ribisi.

Créditos: Dirigido por Kevin Costner. Produzida por Kevin Costner, Howard Kaplan e Mark George Gillard. Roteiro de Jon Baird, Kevin Costner e Mark Kasdan.

Séries

Selena + Restaurante

Estreia: 21 de agosto

Sinopse: Selena Gomez protagoniza este reality em que ela prepara pratos deliciosos, com a ajuda de vários chefs, enquanto passa a quarentena em casa.

Novelas

O Canto do Pássaro

Estreia: 5 de agosto

Sinopse: Uma história clássica familiar que narra a história das irmãs Seyran e Suna, cujos caminhos se cruzam com o de Ferit, o garoto de ouro. As vidas das irmãs mudarão para sempre quando Ferit decide se casar com Seyran em vez de Suna. Seyran se tornará a nova esposa em uma família cheia de traições, mentiras e segredos.

Elenco: Afra Saraoğlu, Mert Ramazan Demir e Çetin Tekindor.

Créditos: Produzida por OGM Pictures.

Animação Adulta

Rick e Morty: O Anime (1ª temporada)

Estreia: 16 de agosto

Sinopse: Rick e Morty O Anime mostrará Rick relaxando em um pseudo-mundo entre multiversos, Summer ajudando Space Beth a lutar contra a maligna Federação Galáctica, e Morty se apaixonando por uma garota misteriosa que, por acaso, é um ser atemporal. Então… mais do mesmo para a família Sanchez.

Créditos: Dirigida por Takashi Sano.

E Ainda…

Casa

100 Day Dream Home (5ª temporada) – 3 de agosto

Restaurando Casas de Fazenda (3ª temporada) – 3 de agosto

Luxo à Venda: Batalha nos Hamptons (2ª temporada) – 7 de agosto

Construçōes no Alasca (9ª temporada) – 15 de agosto

Animação Adulta

Ambient Swim (1ª temporada) – agosto

Mortal Kombat Legends: Johnny Cage Action Star – 28 de agosto

Mortal Kombat Legends: Old Man Subzero – agosto

Cozinha

La Pitchoune: Cozinhando na França – 21 de agosto

Conteúdo Infantil

O Pequeno Stuart Little 2 – 7 de agosto

Grizzy and the Lemmings (4ª temporada) – agosto

Hey Duggee (4ª temporada) – agosto

Rei Piu-Piu – agosto

Lamput (1ª e 2ª temporadas) – agosto

Lego DC Super Hero Girls: Escola de Super Vilãs – agosto

Lego Friends: The Next Chapter (2ª temporada) – agosto

Lego Hero Factory: Savage Planet – agosto

A Jornada Heróica do Valente Príncipe Ivandoé (4ª temporada) – agosto

Saúde

Take My Tumor (1ª temporada) – 5 de agosto

Minha Estranha Obsessão: Como Eles Estão Agora? (4ª, 5ª e 6ª temporadas) – 26 de agosto

Documentários

Os Quebradores da Banca – 3 de agosto

Além da Aparência Especial: Michael Jackson – 14 de agosto

Filmes

Uma Vida de Esperança – 16 de agosto

Ace Ventura: Um Detetive Diferente – 21 de agosto

Cohen vs. Rosi – 21 de agosto

13º Distrito – 7 de agosto

13º Distrito Ultimato – 7 de agosto

Destruição Final: O Último Refúgio – 7 de agosto

Julie & Julia – 7 de agosto

O Otário- 7 de agosto

O Melhor Amigo da Noiva – 21 de agosto

Um Candidato Aloprado – 21 de agosto

Mergulho Noturno – 23 de agosto

Mais Um Tiro Certo – 7 de agosto

Prisoner’s Daughter – 9 de agosto

Resident Evil 3: A Extinção – 21 de agosto

Sete Vidas – 21 de agosto

O Caso Susie – 30 de agosto

A Menina do Mar – 9 de agosto

O Príncipe das Marés – 7 de agosto

Há Algo No Celeiro – 21 de agosto

Tootsie – 21 de agosto

Ano Um – 7 de agosto

Não Se Aceitam Devoluções – 14 de agosto

SOS: Mulheres Ao Mar – 14 de agosto

Amigos Sem Compromisso – 2 de agosto

Realities

A Pequena Grande Família (16ª temporada) – 6 de agosto

Eric Dowdle: o Mundo é um Quebra-Cabeça – 21 de agosto

Amor Atrás das Grades (2ª temporada) – 15 de agosto

Crime

Assassinato por Coincidência – 23 de agosto

Assassinatos na Hamburgueria – 5 de agosto

Crime em Tempo Real (2ª temporada) – 7 de agosto

Os Misteriosos Raptos em Iowa – 8 de agosto

The Murder of Gabby Petito: A Faking It Special – 14 de agosto

What Happened to Valentino Dixo? – 12 de agosto

Confissões de um Crime – 7 de agosto

O Lado Obscuro da Fama (2ª temporada) – 30 de agosto

Operação Fronteira: Suécia – 31 de agosto

Crimes e Mentiras: O Caso Joe O’Reilly – 23 de agosto

Walker (4ª temporada) – 29 de agosto

Séries

Late Night Lockup: Ronda Policial – 6 de agosto

Detetive Americano com Joe Kenda (3ª temporada) – 7 de agosto

