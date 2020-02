‘Aladdin’ vai ganhar sequência para os cinemas; Disney quer elenco original

Reprodução/Disney Will Smith fez sucesso como o Gênio em live-action de "Aladdin"



Depois do sucesso do live-action de “Aladdin”, a Disney vai desenvolver uma sequência para o longa. A informação foi confirmada pela Variety. John Gatins e Andrea Berloff serão os roteiristas do novo filme.

A produção ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas os produtores, que passaram os últimos seis meses buscando qual direção seguir, encontraram o caminho ideal. Dan Lin e Jonathan Eirich retornam como produtores.

Ainda não está claro se Guy Ritchie será novamente o diretor, mas a expectativa é de que Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott recebam convites para reprisarem seus papéis – embora as negociações só sejam oficializadas quando o roteiro estiver pronto.

Ao contrário do previsto, o filme estreará nos cinemas, não como um título do Disney+ , a plataforma de streaming que ainda não estreou no Brasil. Vale destacar que o novo “Aladdin” não deverá seguir a trama do segundo longa da franquia de animação, “Aladdin – O Retorno de Jafar” (1994) , mas, sim, ser uma história completamente original.