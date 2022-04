Além de Almir Sater e Gaby Amarantos: 10 cantores que já fizeram novela na Globo

Cantora de axé, artistas sertanejos e até ex-integrante do Titãs já se arriscaram como atores; veja lista

Reprodução/Globo Almir Sater está no elenco de 'Pantanal' e Gaby Amarantos no de 'Além da Ilusão'



O cantor Almir Sater vive novamente a experiência de atuar em uma novela no remake de “Pantanal”. O artista, que também esteve no elenco da primeira versão da trama, interpreta o chalaneiro Eugênio. Já na obra original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, ele deu vida a Trindade, um dos peões de José Leôncio (Marcos Palmeira) que na atual versão será vivido pelo filho de Almir, o também cantor Gabriel Sater. Já em “Além da Ilusão”, trama que ocupa a faixa das 18h na Globo, é a cantora Gaby Amarantos quem se arrisca na interpretação, sendo Emília a sua primeira personagem em uma novela. Na história protagonizada por Larissa Manoela e Rafa Vitti, Gaby vive uma mãe de família que sonha em ser uma rica e conhecida cantora de rádio. A personagem trabalha como copeira na casa de Violeta (Malu Galli) e Matias (Antonio Calloni) e sua vida muda quando ela começa a frequentar o cassino de Enrico (Marcos Veras). Assim como Almir e Gaby, outros cantores já toparam o desafio de atuar em uma novela. Confira:

Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo entrou para o elenco fixo de uma novela em 2012, quando aceitou interpretar a cafetina Maria Machadão no remake de “Gabriela”. A artista também já se arriscou algumas vezes como apresentadora e atualmente comanda o “The Masked Singer Brasil”. Antes disso, ela apresentou o “Estação Globo” e cobriu a licença-maternidade de Xuxa Meneghel no “Planeta Xuxa”.

Fábio Jr.

O cantor Fábio Jr. parece ter gostado da experiência de atuar e esteve no elenco de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira como “Cabocla” (1979), “Roque Santeiro” (1985) e “Corpo Dourado” (1998). No entanto, um dos grandes destaques da sua trajetória como ator foi o galã Jorge Tadeu em “Pedra sobre Pedra” (1992).

Fiuk

Seguindo os passos do pai, o cantor Fiuk também já esteve no elenco de novelas da Globo. O primeiro trabalho na emissora carioca foi em “Malhação ID” (2009), que protagonizou junto com Christiana Ulbach. Ele voltou a atuar em “A Força do Querer” (2017), novela de Glória Perez na qual disputava o coração de Ritinha (Isis Valverde) com Zeca (Marco Pigossi). Em 2021, Fiuk aceitou outro grande desafio: participar do “Big Brother Brasil”. Ele chegou à final do reality com Juliette e Camilla de Lucas.

Paulo Miklos

Conhecido por ter integrado a banda Titãs, o músico Paulo Miklos também marcou presença nas novelas da Globo. A primeira participação aconteceu em 2005, quando viveu o bandido Kid Cadillac em “Bang Bang”. Na época, ele ainda estava no Titãs. Paulo deixou o grupo em 2016 após 34 anos. O segundo trabalho do músico como ator foi em “O Sétimo Guardião” (2018), em que interpretou um religioso fervoroso chamado Jurandir.

Daniel

O sertanejo Daniel é outro cantor que se arriscou como ator. Ele foi convidado para integrar o elenco de “Paraíso” (2009). Na trama, ele viveu Zé Camilo, um violeiro charmoso que encantava com suas modas de viola. Na Globo, ele também viveu a experiência de ser jurado do “The Voice Brasil”.

Sandy

Após o sucesso do seriado “Sandy & Junior” (1999), a cantora foi convidada para protagonizar a novela “Estrela Guia” (2001). Na trama, Sandy deu vida a Cristal, uma jovem criada no interior de Goiás que se apaixona por um rapaz urbano, Tony (Guilherme Fontes).

Sidney Magal

Em “Da Cor do Pecado”, o cantor Sidney Magal divertiu os telespectadores ao interpretar Frazão, par romântico da ‘mamuska’ Edilásia Sardinha, personagem icônica que fez sucesso na pele de Rosi Campos. A trama foi exibida na Globo em 2004 e era protagonizada por Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini.

Lucas Lucco

O cantor Lucas Lucco esteve no elenco de “Malhação – Seu Lugar no Mundo”. Uodson, personagem interpretado pelo cantor, perde o pai ainda criança e começa a trabalhar desde cedo para ajudar a mãe a arcar com as despesas de casa. No final da trama, ele consegue um emprego como segurança de Ludmilla e sai em turnê com a cantora.

Clarice Falcão

Você lembra de Clarice Falcão em “A Favorita”? A cantora interpretou Mariana na trama de João Emanuel Carneiro exibida em 2008. Anos depois da sua participação na novela, em 2020, Clarice disse em uma entrevista ao UOL que não desfrutou da experiência. “Foi um período negativo e difícil, mas vejo como minha culpa. Eu, como atriz, não estava pronta, ainda mais para um papel tão dramático. Eu gosto de atuar, mas com leveza”

Fafá de Belém

A cantora Fafá de Belém também teve uma experiência de atriz na Globo. A jurada do “The Voice+” fez parte do elenco de “A Força do Querer” (2017). Na novela, a artista interpretou Almerinda, mãe de Zeca, personagem de Marco Pigossi.