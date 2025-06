Alex Cooper, do podcast ‘Call Her Daddy’, ganha documentário no Disney+ 

A série sobre o conteúdo em áudio que redefiniu o discurso para mulheres ao redor do mundo já está disponível no streaming

Divulgação/Disney Alex Cooper trouxe uma nova forma de se comunicar dentro do formato de podcasts



Call Her Daddy foi um divisor de águas no universo dos podcast depois que Alex Cooper trouxe uma nova forma de se comunicar dentro do formato. A nova série documental original Alex Cooper: A Voz Por Trás de Call Her Daddy já está disponível na íntegra no Disney+. Esta reveladora série de dois episódios acompanha de perto a criadora, apresentadora e produtora executiva de Call Her Daddy, Alex Cooper, que está no auge da carreira após fechar um dos maiores contratos da história dos podcasts.

O que é preciso para se tornar a podcaster mais influente de uma geração? Acompanhando Alex Cooper enquanto ela se prepara para sua primeira turnê, este documentário traça a evolução de Cooper de uma garota insegura crescendo na Pensilvânia à voz por trás do Call Her Daddy, o podcast que redefiniu o discurso para mulheres ao redor do mundo.

Dirigida por Ry Russo-Young, a série oferece um olhar íntimo dos bastidores dos eventos que definiram a vida de Cooper, que evoluiu de uma jovem de 24 anos que comandava um podcast sobre sexo e namoro para a CEO de um império de mídia em apenas seis anos. A série já está no Disney+.