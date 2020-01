Apesar de atraso, Alice Braga garante que ‘Os Novos Mutantes’ não foi refilmado

Reprodução/YouTube Brasileira será a médica responsável por cuidar dos jovens internados em hospital psiquiátrico



Alice Braga vive a dra. Cecilia Reyes em “Os Novos Mutantes“, filme gravado em 2017 que sofreu uma série de problemas durante sua produção e teve o seu lançamento confirmado para abril de 2020.

Após dois anos do primeiro trailer, uma nova prévia do longa foi divulgada no início deste ano. Apesar das especulações de que o filme teria sido alterado, a brasileira garantiu que isso não aconteceu e afirmou que a versão que chegará aos cinemas é a originalmente filmada.

“Josh [Booner, o diretor] preparou tanta coisa. Ele e Knate [Lee, co-roteirista], de antecedência, sabiam sobre o roteiro e tudo, então não houve alterações nele. “Havia mais a criação de um ambiente e a energia do set [de gravações]. A localização é tão incrível, eles filmaram “Ilha do Medo” aqui, o filme do [Martin] Scorsese, e você pode sentir isso”, disse a atriz.

O filme vai apresentar cinco jovens presos em um hospital psiquiátrico que precisam aprender a lidar tanto com seus poderes quanto com os fenômenos bizarros que os rodeiam no local.

Além de Alice Braga, “Os Novos Mutantes” conta com mais um brasileiro no elenco: Henry Zaga, de “13 Reasons Why”, será o Mancha Solar. Maisie Williams (“GoT”), viverá Lupina; Charlie Heaton (“Stranger Things”) será Míssil; Blu Hunt é Miragem; Anya Taylor-Joy é Magia.