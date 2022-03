Alice Wegmann revela por que decidiu se afastar das novelas

Atriz falou que prefere se envolver em projetos mais curtos, pois traz mais qualidade de vida para o ator

Reprodução/Instagram/alicewegmann Alice Wegmann disse que optou por não fazer novela este ano



A atriz Alice Wegmann explicou porque decidiu se afastar das telenovelas. Respondendo perguntas de seguidores no Instagram, ela contou que não gosta de se envolver em projetos longos. “Sempre preferi projetos mais curtos, sempre gostei mais de fazer cinema e série. No tempo de uma novela, dá para fazer três ou quatro personagens diferentes e eu gosto desses mergulhos intensos que não são tão longos, porque nunca entendiam. Tenho muito respeito pelas novelas e acho que vou voltar a fazer um dia, porque também gosto, mas esse ano ainda não”, afirmou. A artista também disse que, além de passar meses no ar, as novelas possuem um ritmo de gravação muito puxado. “Filmamos de segunda a sábado, mais ou menos 25 cenas por dia, e domingo passo o dia inteiro estudando o texto da semana. Agora, a maioria das séries filma apenas de segunda a sexta, o que traz uma qualidade de vida muito melhor para nós atores.” Alice fez sua estreia na TV em “Malhação”, na Globo, e depois disso foi emendando uma novela na outra. “Órfãos da Terra”, exibida em 2019, foi o último trabalho da atriz na emissora carioca.