‘Alien: Earth’ ultrapassa 9 milhões de visualizações no mundo 

A série vem ganhando cada vez mais fãs a cada novo episódio

Divulgação/FX Em "Alien; Earth", Sydney Chandler interpreta Wendy, um robô humanoide dotado de consciência humana



A série Alien: Earth foi uma grata surpresa no catálogo Disney+. Fazendo brilhar ainda mais uma das franquias mais bem-sucedidas do cinema, o seriado alcançou 9,2 milhões de visualizações no mundo inteiro nos seus seis primeiros dias desde o seu lançamento. No Brasil, a série está em primeiro lugar nas produções mais assistidas do Disney+.

No terceiro episódio de Alien: Earth, “Metamorfose”, que já está disponível no Disney+, a equipe retorna para casa com uma carga inesperada, um experimento perturbador acontece e um novo talento é descoberto. O episódio é escrito por Noah Hawley e Bob DeLaurentis, com direção de Dana Gonzales. Quando a misteriosa nave de pesquisa espacial USCSS cai na Terra, Wendy (Sydney Chandler) e um desorganizado grupo de soldados táticos fazem uma descoberta fatídica que os coloca frente a frente com a maior ameaça que o planeta já enfrentou.

No ano de 2120, a Terra é governada por cinco corporações: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. Nessa Era Corporativa, os ciborgues (humanos com partes biológicas e artificiais) e os sintéticos (robôs humanoides com inteligência artificial) coexistem com os humanos. Mas tudo muda quando o genial fundador e CEO da Prodigy Corporation revela um novo avanço tecnológico: os híbridos (robôs humanoides dotados de consciência humana).

O primeiro protótipo híbrido, chamado Wendy, marca um novo amanhecer na corrida pela imortalidade. Quando a nave de Weyland-Yutani cai na Prodigy City, Wendy e os demais híbridos encontram formas de vida misteriosas, mais aterrorizantes do que qualquer um poderia imaginar.