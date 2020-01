Amazon Studios cancela série de ‘A Torre Negra’ antes da estreia

Amazon desistiu de série de ‘A Torre Negra’ após gravação do piloto

Gene Page/AMC Michael Rooker, de 'The Walking Dead', estava na produção de 'A Torre Negra'



O Amazon Studios cancelou a série inspirada no livro “A Torre Negra”, de Stephen King. Segundo o site Deadline, a produtora recusou o projeto após o piloto.

A Amazon teria sentido dificuldade em transformar a obra em uma série e, por isso, desistido do projeto. De acordo com a publicação, executivos da empresa não acharam que “A Torre Negra” ficou no mesmo nível de outras produções grandiosas do estúdio, como as séries de “O Senhor dos Anéis” e “A Roda do Tempo”.

O elenco que gravou o piloto de “A Torre Negra” não foi confirmado, mas fontes afirmam que Michael Rooker, de “The Walking Dead“, estava na produção. A série ainda teria duas atrizes portuguesas, Joana Ribeiro e Ana Padrão.

“A Torre Negra” ganhou um filme em 2017, estrelado por Idris Elba. O longa, no entanto, foi fracasso de público e crítica.