Amazon Prime vai produzir série baseada em ‘Jack Reacher’

Divulgação/Paramount Tom Cruise foi Jack Reacher no cinema em duas oportunidades



A Amazon encomendou episódios para uma adaptação de “Jack Reacher”, drama baseado na saga de livros de Lee Child. A série irá ao ar na Amazon Prime Vídeo, ainda sem data prevista de lançamento.

A primeira temporada vai se basear no primeiro romance de Reacher, “The Killing Floor”. Vale destacar que a trama foi adaptada para o cinema em duas oportunidades, com Tom Cruise no papel principal: “Jack Reacher: O Último Tiro” (2012) e “Jack Reacher: Sem Retorno” (2016).

A expectativa é de que a produção se torne uma grande franquia para a Amazon. Nick Santora vai adaptar os livros sobre um veterano militar que vive como um investigador freelance e resolvedor de problemas. Mais de 100 milhões de livros foram vendidos, em mais de 49 línguas.