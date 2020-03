‘Amor, Sublime Amor’ de Spielberg ganha imagens com Ansel Elgort e Rachel Zegler; confira

Divulgação Remake dirigido por Spielberg tem previsão de chegar aos cinemas em dezembro de 2020



O remake de “Amor, Sublime Amor”, dirigido por Steven Spielberg, teve as primeiras imagens divulgadas nesta segunda-feira (16) pela Vanity Fair.

As imagens trazem o casal protagonista interpretado por Ansel Elgort e Rachel Zegler, além do próprio Spielberg no set e detalhes das batalhas de dança que serão disputadas pelos dois grupos rivais.

O clássico da Broadway de 1957 ganhou sua primeira versão para os cinemas em 1961. Na adaptação, o filme é livremente inspirado em Romeu e Julieta, acompanhando a história de amor entre Tony, um jovem gangsta do clã Jets, e María, irmã do líder rival dos Sharks.

“Amor, Sublime Amor”, dirigido por Jerome Robbins e Robert Wise, conquistou dez Oscars, incluindo o de melhor filme.

Já o remake de Spielberg, que promete uma modernização no romance entre os jovens, chega aos cinemas em 18 de dezembro de 2020.

Veja as imagens: