Amy Winehouse ganhará cinebiografia mostrando ‘verdadeira Amy’, diz pai da cantora

Divulgação Amy Winehouse em foto de divulgação de seu primeiro álbum, 'Frank', de 2003



A família de Amy Winehouse confirmou que uma cinebiografia da cantora está em produção. Nesta semana, Amy foi homenageada na Calçada da Fama da Música, em Londres.

No evento, Mitchell Winehouse, pai de Amy, conversou com o site NME sobre o filme que narrará a trajetória da filha, que morreu, aos 27 anos, em julho de 2011.

“É algo que estamos ansiosos para fazer, reapresentar Amy para as pessoas, mas a verdadeira Amy. Aquela que amava as pessoas e era amada, e tinha gente ao seu redor. Uma verdadeira imagem positiva de Amy”, disse Mitchell.

A história aprovada pela família ainda está nos estágios iniciais de produção, embora tivesse a previsão de iniciar as filmagens em 2019 – sem revelar, no entanto, a atriz que teria a missão de interpretar Winehouse.

Questionado se o filme seguirá a fórmula apresentada pelos recentes “Bohemian Rhapsody” e “Rocketman”, Mitchell afirmou que terá semelhanças. “Será uma história diferente, é claro, mas teremos algumas semelhanças, eu acho, embora ainda não tenhamos indo tão longe [na produção do filme].”

Em 2015, o documentário vencedor do Oscar “Amy” causou controvérsia com a família Winehouse, que acusou o filme de ser “enganoso e com informações imprecisas” sobre a vida da cantora.