Amybeth McNulty manda recado para fãs brasileiros de ‘Anne With an E’; confira

Amybeth McNulty mandou recado personalizado em forma de despedida para os brasileiros



A protagonista de “Anne With an E”, Amybeth McNulty, mandou um recado para os fãs brasileiros que fizeram intensa campanha para a Netflix não cancelar a série.

Inspirada nos livros de L.M. Montgomery, a produção estreou sua terceira e última temporada no início do mês. A plataforma de streaming anunciou em novembro que esses seriam os episódios finais da série. Desde então, fãs fizeram campanhas nas redes sociais pedindo que a Netflix revertesse a decisão ou que outra emissora assumisse os direitos da produção para episódios inéditos.

Como um “ponto final” na história, McNulty mandou uma mensagem personalizada para os brasileiros em forma de despedida.

Veja o recado:

A história de Anne With An E acabou. Mas a @AmybethMcnulty e eu estamos vendo todo o amor que vocês têm por essa série, e por isso ela mandou um recadinho. pic.twitter.com/wOg0JIVm0v — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 20, 2020

“Anne With an E” acompanha a vida de Anne Shirley-Cuthbert (Amybeth McNulty), uma jovem órfã do século XIX que é adotada pelos irmãos Marilla (Geraldine James) e Matthew Cuthbert (R.H. Thomson).

A produção canadense é originalmente exibida pelo canal CBC com distribuição mundial pela Netflix.