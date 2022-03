Ana Maria Braga comete gafe com Manu Gavassi e cantora se manifesta

Apresentadora errou o nome da ex-BBB ao citá-la no ‘Mais Você’ e virou assunto nas redes sociais

Reprodução/Globo Ana Maria Braga trocou o nome de Manu Gavassi ao vivo e cantora se divertiu



A apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma gafe no “Mais Você” da última quarta-feira, 9, que não passou despercebida e virou assunto nas redes sociais. Ao anunciar que receberia Jade Picon no quadro “Entrevista com o Eliminado”, a comunicadora explicou que a influenciadora deixou o “BBB 22” no segundo maior paredão da história do reality, isso considerando o número de votos, que ultrapassou 699 milhões. Em seguida, Ana Maria contou aos telespectadores qual paredão ocupa o primeiro lugar no ranking e, além de se embananar na hora de pronunciar Prior, ela errou o sobrenome de Manu Gavassi. “O [paredão] mais votado foi entre Felipe Prior e Manu ‘Ganazi’ no ‘BBB’ do ano 20, que foi 1,53 bilhões de votos”, afirmou a apresentadora. O momento repercutiu nas redes sociais e a ex-participante do “BBB 20” decidiu se pronunciar: “Ana Maria, eu te acho tudo! Pode me chamar do que quiser e, por favor, me convide para um café da manhã de ex-BBB, que é meu grande sonho não realizado que jamais superarei! Ganazi te ama”. Manu não tomou café com Ana Maria ao sair do “BBB 20”, pois a pandemia estourou durante o reality e o programa matinal foi retirado do ar por um período para dar mais espaço ao jornalismo.