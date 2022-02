Ana Maria Braga cria quadro no ‘Mais Você’ para encontrar um namorado para Gil do Vigor

Interessados em disputar o coração do economista já podem se inscrever para participar da edição especial do ‘Solteiros Online’

Reprodução/GShow Gilberto ficou em quarto lugar no 'Big Brother Brasil 21'



Ana Maria Braga está disposta a achar um namorado para o ex-BBB Gil do Vigor. Na manhã desta quinta-feira, 10, a apresentadora do “Mais Você” anunciou uma nova edição do quadro “Solteiros Online” focada em achar um parceiro para o economista. O “Solteiros Online” reúne anônimos que estão em busca de um amor em uma video-conferência. Normalmente, um pretendente é disputado pelos candidatos. Nesse caso, o pretendente é nível menos do que o participante da “BBB 21”, Gilberto. “Eu vou lançar agora uma campanha – gente tem ‘Solteiros no Supermercado’, ‘Solteiros Rua’ – chamada ‘Solteiros para o Gil’. você topa?”, perguntou Ana Maria, fazendo Gil cair na gargalhada.

“Eu topo tudo”, respondeu o economista, que aproveitou para mandar um recado: “Eu gostaria de convidar vocês, homens maravilhosos desse Brasil. Eu sou um homem romântico, apaixonado, canceriano, faço PhD na Califórnia, inteligente. Com você, inflação nunca vai acontecer. A taxa de juros vai estar sempre baixa, para mim e para você. Apenas nos investimentos eles vão estar altos para que a gente possa crescer juntos. Comigo, o seu PIB, o seu investimento, vale a pena.” Os interessados em disputar o coração do economista já podem se inscrever pelo GShow.