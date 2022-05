Ana Maria Braga diz que achou que ia morrer ao engasgar ao vivo: ‘Um susto’

Apresentadora tranquilizou o público dizendo que recebeu atendimento médico na Globo e está bem

Reprodução/Globo Ana Maria Braga engasgou e Ju Massaoka teve que encerrar o 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta quinta-feira, 5, falando sobre o engasgo que a impediu de encerrar o programa na última quarta, 4. “Foi um susto que eu me dei e dei em todo mundo”, comentou a comunicadora. Ana Maria engasgou ao provar um bolo de laranja e a repórter Ju Massaoka, que estava no estúdio com ela, precisou assumir a atração. A apresentadora disse que não é fácil comandar um programa ao vivo e se engasgou porque estava correndo para dar tempo de fazer tudo o que foi solicitado a ela. “Fazer isso que eu faço há alguns anos, que é chupar cana, assobiar, cantar, dançar tango, tudo ao mesmo tempo, requer um pouco de prática”, comentou.

Ana Maria disse que também estava entusiasmada no programa de ontem e acabou fazendo as coisas de forma mais agitada. “Resolvi respirar antes da hora e engasguei. Todo mundo tem o direito de engasgar um dia e eu engasguei em rede nacional. Não saia nada [da minha boca], eu pensei: ‘Gente, vou morrer aqui’”, confessou aos risos. Louro Mané comentou: “Pelo amor de Deus, bate na madeira”. Por fim, a apresentadora disse que está bem e agradeceu a preocupação dos fãs: “Recebi muitos recados, orientações, obrigada. Fui muito bem atendida pelo pessoal de serviço médico da Globo. Prometo que vou fazer uma coisa de cada vez quando for comer. Agora, comer e falar [ao mesmo tempo], não vai ter jeito, faz parte”. Veja o momento que Ana Maria engasgou: