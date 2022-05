Ana Maria Braga é afastada do ‘Mais Você’ após segundo diagnóstico de Covid-19

Apresentadora ficará a semana toda ausente do programa; Talitha Morete também testou positivo e Fabricio Battaglini precisou comandar sozinho a atração matinal nesta segunda

A apresentadora Ana Maria Braga ficará afastada do “Mais Você” durante toda esta semana, pois novamente testou positivo para a Covid-19. Os sintomas começaram na semana passada e na última quinta-feira, 26, ela chegou a se ausentar do seu programa matinal. “Na semana passada, a Ana não veio para cá [estúdio] porque apresentou sintomas de gripe. Só que ela tinha feito dois testes de Covid, como manda nosso protocolo aqui da Globo e os dois testes deram negativo, mas como estava gripada e não acordou bem, decidiu não vir trabalhar. Ela foi fazer um terceiro teste e esse, infelizmente, deu positivo”, contou Fabricio Battaglini na manhã desta segunda-feira, 30. “Ela está se cuidando. Fiquem tranquilos, ela está super bem, mas não pode vir trabalhar”, afirmou. Talitha Morete, repórter que substitui Ana Maria junto com Fabricio, também foi afastada pelo mesmo motivo. Ela fez o teste nesta manhã ao chegar na Globo e testou positivo. Essa é a segunda vez que Ana Maria é diagnosticada com Covid-19. Em julho do ano passado, ela descobriu que estava com a doença ao fazer um exame de rotina.