Ana Maria Braga interrompe atração do ‘Mais Você’ após caso de blackface

Apresentadora parou o ‘Jogo de Panelas’ para esclarecer que é inapropriado pintar a pele para simular ser uma pessoa negra e chamou uma especialista para falar do assunto

Reprodução/Globo Ana Maria Braga parou transmissão do 'Jogo de Panelas' para falar de blackface



A apresentadora Ana Maria Braga interrompeu o quadro “Jogo de Panelas” no “Mais Você” desta sexta-feira, 20, após um dos participantes da atração aparecer com a pele pintada para simular ser um homem negro. Essa prática, considerada ofensiva, é conhecida como blackface. Na competição, os participantes precisam preparar um jantar temático e Felipe, o anfitrião da vez, escolheu o tema “Um passeio pela África com toque de brasilidade”. Anderrupson apareceu com a pele pintada no jantar e foi criticado por Felipe: “Não precisa se pintar de negro porque a gente não brinca de ser negro, a gente é de verdade. A gente tem toda uma história e isso é muito sofrido”. Ana Maria interrompeu a transmissão do “Jogo de Panelas” para comentar sobre o assunto. “A gente resolveu parar o jantar do Felipe para entender melhor essa colocação dele sobre a atitude do Anderrupson”, comentou a apresentadora, que chamou uma especialista para explicar porque o blackface é algo inapropriado.

“O blackface surge nos século XIX, nos Estados Unidos. Utilizado pela aristocracia escravagista que fazia da técnica uma forma de estereotipar e negar a humanidade das pessoas negras”, começou falando a professora especialista em relações raciais e de gênero Rosane Borges. Ela explicou que por muito tempo essa prática de pintar a pele foi usada em comédias de arte, no cinema e até no carnaval. “Até o início do século XX, ele foi um recurso muito utilizado”, comentou. “Não devemos fazer sob nenhuma hipótese, estamos em pleno século XXI, é preciso que a gente avance enquanto humanidade e civilização. É preciso, sim, que a gente diga não a uma técnica tão cruel e violadora.”

Após a explicação de Rosane, Ana Maria declarou: “Esse esclarecimento faz parte da essência do nosso programa e é bom para todo mundo aprender. Dito isso, tem um monte de gente que não percebe ainda [que o blackface é inapropriado], mas está na hora. Temos que prestar atenção no outro”. A apresentadora também mandou um recado para o participante do “Jogo de Panelas” que pintou a pele para comparecer no jantar que tinha como intuito celebrar a África. “Quero dizer ao Anderrupson que a gente está tentando esclarecer para que isso não ocorra nas [próximas] festas que for e para entender que esse é um comportamento que não deve mais se repetir”, finalizou a apresentadora do “Mais Você”.

A professora e jornalista Rosane Borges explicou a atitude de Anderrupson no 'Jogo de Panelas'. #MaisVocê pic.twitter.com/NnYEELFven — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 20, 2022

Meteram um blackface no Mais Você pic.twitter.com/EFs4s1KrWB — Alexandre Santana (@Iexandre) May 20, 2022

O cara mandou um blackface em pleno programa Mais Você com Ana Maria PQP!! #blackface #JogodePanelas pic.twitter.com/4egdk33fii — 𝓛𝓾 𝓞𝓰𝓮𝓭𝓪 (@OgedaLu) May 20, 2022