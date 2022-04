Ana Maria Braga se incomoda com atitude de novo Louro José: ‘Para com esse negócio’

Apresentadora deu uma ‘bronca’ ao vivo no seu atual parceiro, pois não gostou da forma como foi chamada

Reprodução/Globo Ana Maria Braga não gostou de ser chamada de 'senhora' por novo Louro José



A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção do seu novo parceiro, o filho do Louro José, no “Mais Você” desta segunda-feira, 18. Depois de um “teste de DNA” comprovar que o papagaio é mesmo filho do antigo parceiro da apresentadora, ele apareceu oficialmente na bancada que foi feita para Tom Veiga, intérprete do Louro José, manusear o fantoche. “Já sei que você é realmente filho do Louro José e não podia deixar de ocupar o lugar de honra que foi dele, que é a bancada. Por sinal, o seu pai não chegou a usá-la porque nós viemos para cá [São Paulo] no começo da pandemia, já faz dois anos”, falou Ana Maria, que apresentava o “Mais Você” no Rio de Janeiro. Ao vir para São Paulo, ela passou um bom tempo apresentando o programa da sua própria casa. “A gente não tinha um estúdio para chamar de nosso aqui na Globo [em São Paulo], depois que viemos para cá [novo estúdio], ele [Tom Veiga] nos deixou, então essa bancada é sua para matar a saudade dele”, acrescentou a artista.

O novo co-apresentador do programa matinal declarou: “Nossa, vó Ana Maria, eu estou muito emocionado de ocupar o lugar que foi do meu pai, que ficou tanto tempo juntinho da senhora. Tenho certeza que vou cuidar da senhora do mesmo jeito que meu pai cuidou”. Ana Maria não gostou de ser chamada de “senhora” e, ao vivo, rebateu o novo papagaio. “A gente só vai conseguir se cuidar se você parar com esse negócio de ‘senhora’, porque se me chamar de senhora você desce desse poleiro agora”, enfatizou a apresentadora. “Está combinado, vó Ana Maria. Pronto, acabou o senhora”, declarou o substituto de Louro José. “Pode me chamar de Ana Maria que está tudo bem. Meus netos me chamam de Ana Maria. Eu ainda vou ver como vou te chamar”, concluiu a apresentadora. O novo papagaio ainda não tem um nome oficial e quem vai escolher como ele será chamado é o público do “Mais Você”. Na semana passada, foi aberta uma votação e as opções de nome são: Louro Mané, Louro Júnior e Lourito.