Ana Maria Braga usa colar de cenoura para protestar contra alta no preço: ‘Ostentando’

Apresentadora virou assunto nas redes sociais e seu acessório inusitado fez muito sucesso

Reprodução/Globo Ana Maria Braga usou colar de cenoura em forma de protesto



A apresentadora Ana Maria Braga fez sucesso no “Mais Você” desta segunda-feira, 14, ao aparecer com um colar feito de cenouras para protestar contra a alta no preço do alimento. “Começo a semana ostentando esse acessório caríssimo. Depois do aumento do gás de cozinha e da gasolina, hoje é a cenoura que está fazendo a gente levar um susto na feira ou no mercado. Vocês gostaram? Esse colar de cenoura já está valendo uma fortuna porque o quilo está batendo os 15 reais”, comentou a apresentadora.

O colar inusitado de Ana Maria virou assunto nas redes sociais. “Olha esse colar de cenoura da Ana Maria, está tudo. Eu usaria facilmente para ir numa baladinha bem simplesinha”, brincou um seguidor. “Eu admiro muito a Ana Maria Braga. Ela por mais que seja podre de rica não é uma famosa que vive na bolha e ela sempre demonstra as opiniões dela”, comentou outro. “A TV brasileira tem cada coisa… a Ana Maria Braga está falando da alta no preço da cenoura com um colar feito de cenoura”, acrescentou mais um. Essa não é a primeira vez que a apresentadora faz um protesto neste estilo. Ana Maria bombou em 2013 ao usar um colar de tomate no “Mais Você” e, de lá para cá, já usou colares feitos de alho, cebola e arroz.

A Ana Maria Braga com um colar de cenouras pra falar sobre o aumento do preço desse legume e eu tô amando!!!#MaisVocê #AnaMariaBraga pic.twitter.com/UITckgg3zm — Flávia Gomes (@flaviagope) March 14, 2022

Eu admiro muito a Ana Maria Braga. Ela por mais que seja podre de rica não é uma famosa que vive na bolha e ela sempre demonstra as opiniões dela — Gabi Vuvu (@gabivuvu) March 14, 2022

Ícone atemporal ja teve colar com a feira toda e dessa vez Ana Maria Braga tá com colar de cenoura #MaisVoce pic.twitter.com/YxxTQEgOSz — Televizona (@TeIevizona) March 14, 2022

Olha esse colar de cenoura da ana maria está TUDO eu usaria facilmente pra ir numa baladinha bem simplesinha 😌 #MaisVocê — g a b o louco 🍺 (@gabepna) March 14, 2022