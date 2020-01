Novo filme ‘Anaconda’ está em produção pela Columbia Pictures

Reprodução Clássico dos anos 90 tinha Jennifer Lopez como protagonista



O filme “Anaconda”, de 1997, vai ganhar uma nova história pela Columbia Pictures. Segundo informações do The Hollywood Reporter, o estúdio planeja recontar a origem da cobra gigante amazônica.

Evan Daugherty (“As Tartarugas Ninja”) será a responsável pelo roteiro. Outros nomes da produção e elenco ainda não foram anunciados, assim como a previsão de estreia.

Ainda de acordo com o THR, o projeto quer revisitar a origem de Anaconda no estilo de “Megatubarão”, que criou uma nova mitologia para o animal marinho – na trama, o protagonista não é apenas um tubarão gigante, mas um megalodonte pré-histórico.

Jennifer Lopez, Ice Cube e Owen Wilson estrelaram o primeiro filme “Anaconda” nos anos 90. A história acompanhava um grupo de cinegrafistas que foi gravar um documentário na Amazônia e, sem querer, se depara com uma cobra gigantesca.

O longa ganhou as sequências “Anaconda 2 – A Caçada Pela Orquídea Sangrenta” (2004), “Anaconda 3” (2008) e “Anaconda 4” (2009), além de “Pânico no Lago: Projeto Anaconda” (2015) que uniu as duas franquias de horror.