Animação ‘A Casa da Coruja’ tem primeiro personagem bissexual da Disney

Criadora Dana Terrace confirmou a informação em seu Twitter e disse ter apoio de líderes da empresa

Reprodução Luz e Amity foram juntas a um tipo de baile de formatura em episódio recente



A série de animação “A Casa da Coruja”, do canal Disney Channel, fez história ao apresentar a primeira protagonista bissexual da história do estúdio. Luz Noceda, a personagem principal da trama, é uma adolescente normal de 14 anos que embarca em uma jornada para uma outra dimensão para se tornar uma bruxa. Na atração, Luz mostra interesse por personagens masculinos e, nos últimos dois episódios mais recentes, é explorado um relacionamento entre ela e a garota Amity, já que ambas acabam indo juntas para uma espécie de baile da formatura, onde dançam juntas. A criadora do desenho, Dana Terrace, confirmou a suspeita dos telespectadores em seu Twitter.

“No desenvolvimento [da série] eu fui muito clara sobre minha intenção de colocar jovens LGBTQ no elenco principal. Eu não sei mentir, então fazer na surdina seria muito difícil. Quando fomos aprovados, alguns representantes da Disney afirmaram que eu não poderia representar nenhum relacionamento bi ou gay no canal”, contou Dana. No entanto, ela obteve apoio de executivos do primeiro-escalão da empresa. “Eu sou bi! Eu quero escrever uma personagem bi, caramba! Felizmente minha teimosia foi muito apoiada pela liderança da Disney.”

Esta não é a primeira vez que a Disney inclui personagens LGBTQ em suas produções; porém, até então, eles não eram protagonistas. Em maio, por exemplo, a Pixar anunciou o curta “Out”, sobre um personagem gay, no lançamento do serviço de streaming Disney+.