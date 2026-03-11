Animais no Oscar: curiosidades e momentos marcantes no tapete vermelho

Do lendário Rin Tin Tin ao fenômeno Messi, saiba como a presença de animais impacta a maior premiação do cinema mundial

Montagem/Divulgação No Oscar 2024, o border collie Messi de "Anatomia de uma Queda" apareceu na premiação com cenas pré-gravadas do cachorro



A cerimônia do Oscar é conhecida pelo glamour de suas estrelas humanas, mas, ocasionalmente, quem rouba a cena no tapete vermelho possui quatro patas. A presença de animais no Oscar, embora rara em termos de indicações oficiais, gera enorme engajamento e curiosidade do público. Seja um cachorro talentoso que protagonizou um drama aclamado ou um animal de grande porte trazido ao palco para um momento cômico, essas aparições tornam-se instantaneamente virais.

Apesar da adoração popular, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas mantém regras rígidas sobre quem pode competir pela estatueta dourada. Este artigo explora a relação histórica entre animais e o Oscar, desvenda por que eles não são premiados oficialmente e relembra os bichos que fizeram história na cerimônia.

Por que animais não ganham o Oscar?

Uma das maiores curiosidades sobre a premiação envolve a elegibilidade de atores não humanos. Atualmente, as regras da Academia especificam que os prêmios de atuação são destinados exclusivamente a seres humanos. No entanto, reza a lenda que essa regra foi criada justamente por causa de um cachorro.

Segundo a autora Susan Orlean, que escreveu a biografia do famoso pastor alemão Rin Tin Tin, o cachorro foi o mais votado para o prêmio de Melhor Ator na primeira cerimônia do Oscar, em 1929. Temendo que premiar um animal tirasse a seriedade da nova instituição, os membros da Academia teriam realizado uma segunda votação, restringindo a vitória a humanos e entregando o prêmio ao ator Emil Jannings. Embora a Academia nunca tenha confirmado oficialmente essa versão, a história persiste como parte do folclore de Hollywood.

Para compensar a falta de reconhecimento oficial no Oscar, existe o “Palm Dog” no Festival de Cannes e os antigos prêmios PATSY (Picture Animal Top Star of the Year), que funcionavam como um “Oscar animal” até deixarem de existir na década de 1980.

Cachorros e animais que brilharam na premiação

Mesmo sem competir, diversos animais marcaram presença na cerimônia e nas campanhas promocionais, comportando-se como verdadeiras celebridades.

Messi, o border collie de “Anatomia de uma Queda”

Na temporada de premiações de 2024, o grande destaque foi Messi, o border collie que interpretou Snoop no filme “Anatomia de uma Queda”. Sua performance foi fundamental para a trama, exigindo um nível de atuação complexo, incluindo simular sintomas de envenenamento.

Messi participou do almoço dos indicados ao Oscar, onde interagiu com estrelas como Ryan Gosling e Billie Eilish, gerando fotos que dominaram as redes sociais. Durante a cerimônia televisionada, a produção utilizou cenas pré-gravadas do cachorro “aplaudindo” (com patas falsas manipuladas por humanos) para evitar o estresse do animal com o barulho e a duração do evento ao vivo.

Uggie, o terrier de “O Artista”

Em 2012, o filme mudo “O Artista” ganhou o Oscar de Melhor Filme, e grande parte do charme da produção vinha de Uggie, um Jack Russell Terrier. Houve uma campanha real, chamada “Consider Uggie”, pedindo que a Academia permitisse sua indicação. Embora a regra não tenha mudado, Uggie subiu ao palco com o elenco vencedor, consolidando-se como um dos cães mais famosos da história recente do cinema.

Jenny, a burra de “Os Banshees de Inisherin”

Na cerimônia de 2023, o apresentador Jimmy Kimmel subiu ao palco acompanhado de um animal que ele alegou ser Jenny, a burra que atuou ao lado de Colin Farrell em “Os Banshees de Inisherin”. O animal estava usando um colete de “apoio emocional”. Mais tarde, foi revelado que não era a verdadeira Jenny do filme (que permaneceu na Irlanda aposentada), mas sim uma sósia treinada para o ambiente de palco, ilustrando como a produção do evento busca integrar os animais das tramas à festa.

Curiosidades de bastidores e logística

Levar um animal para o tapete vermelho ou para o palco do Dolby Theatre envolve uma logística complexa e cuidados com o bem-estar animal.

Treinamento específico: Animais que comparecem a esses eventos são treinados para lidar com flashs, barulhos altos e multidões. No entanto, muitas vezes, a aparição é breve para evitar estresse.

Animais que comparecem a esses eventos são treinados para lidar com flashs, barulhos altos e multidões. No entanto, muitas vezes, a aparição é breve para evitar estresse. Dublês de corpo: Como visto no caso de Jenny, muitas vezes a produção utiliza animais locais de Los Angeles treinados para eventos, em vez de transportar o animal original de outro país, evitando viagens longas e quarentenas sanitárias.

Como visto no caso de Jenny, muitas vezes a produção utiliza animais locais de Los Angeles treinados para eventos, em vez de transportar o animal original de outro país, evitando viagens longas e quarentenas sanitárias. Credenciais VIP: Quando Messi participou do almoço dos indicados, ele teve acesso a áreas restritas e foi acompanhado o tempo todo por sua treinadora, Laura Martin, garantindo que ele tivesse pausas para descanso e água.

Onde assistir aos filmes com os animais famosos

Para conferir as atuações que geraram tanto burburinho, estes são os filmes essenciais disponíveis nas plataformas de streaming e aluguel digital:

“Anatomia de uma Queda”: Disponível no Prime Video (atuação do cão Messi).

Disponível no Prime Video (atuação do cão Messi). “O Artista”: Disponível na Max e para aluguel na Apple TV (atuação do cão Uggie).

Disponível na Max e para aluguel na Apple TV (atuação do cão Uggie). “Os Banshees de Inisherin”: Disponível no Disney+ (atuação da burra Jenny).

Disponível no Disney+ (atuação da burra Jenny). “O Mágico de Oz”: Disponível na Max (clássico com o cão Toto/Terry).

A presença de animais no cinema vai além de simples adereços; eles criam conexões emocionais profundas com a audiência e, muitas vezes, servem como o coração moral das narrativas. Embora a Academia provavelmente mantenha a regra de premiar apenas humanos, o público continua a celebrar esses atores de quatro patas como os verdadeiros vencedores morais da noite.