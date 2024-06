Anitta vai ao cinema com Tata Werneck e elogia ‘Divertida Mente 2’

Cantora foi a uma exibição antecipada da nova produção da Pixar, que chega aos cinemas no dia 20 de junho; atriz dublou a personagem Ansiedade

Reprodução/Instagram Em resposta ao carinho, a apresentadora publicou nos stories no Instagram agradecendo o carinho de Anitta



A artista Anitta assistiu antecipadamente ao filme “Divertida Mente 2” ao lado de Tata Werneck nesta quarta-feira (12), que foi anunciada recentemente como dubladora da personagem “Ansiedade” na animação da Pixar. O filme chega aos cinemas no dia 20 de junho. “Eu chorei e ri ao mesmo tempo. Super emocionante. Vem assistir porque é para adulto, para criança, para todo mundo”, disse a cantora em um vídeo publicado por Tata. Em resposta ao carinho, a apresentadora publicou nos stories no Instagram para a Anitta: “Queria agradecer a Anitta. Já fiz filme bom, filme ruim, e Anitta sempre prestigia. Ela vê todos os filmes, sempre vai, posta e divulga. Ela é muito impressionante e merece todas as bênçãos que recebe. Obrigada, meu amor”.

A humorista se juntou a Dani Calabresa, Katiusca Conoro, Leo Jaime, Miá Mello e Otaviano Costa na dublagem da nova produção da Disney. Na sequência do filme de 2015, que levou o Oscar em 2016 na categoria de melhor animação, Riley agora está na fase da adolescência e novas emoções chegam à sala de controle, como Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha.

