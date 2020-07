‘Anos Incríveis’ vai ganhar nova versão com família negra

Série originalmente foi ao ar entre 1988 e 1993, e terá ex-protagonista como diretor e produtor executivo de reboot

Reprodução Reboot deve estrear até 2022 pela emissora ABC



A série “Anos Incríveis” vai ganhar um reboot, segundo informações do The Hollywood Reporter. A produção agora irá focar em uma família negra que viverá no subúrbio de Montgomery, no Alabama. Assim como no original, a produção também será ambientada nos anos 1960.

Protagonista do clássico, Fred Savage será diretor e produtor executivo do reboot. A cocriadora da série, Carol Black, será consultora do show.

O roteiro do piloto da série já foi escrito e segue em análise pela ABC, emissora que provavelmente colocará o programa no ar. A previsão, segundo fontes do THR, é que a série estreia entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro de 2022.

“Anos Incríveis” foi exibida entre 1988 e 1993, e acompanha a vida de Kevin Arnold, sua família e suas relações com amigos.