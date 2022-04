‘BBB 22’ termina com recorde de votação e ultrapassa final de todas as edições anteriores

Arthur Aguiar ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão, Paulo André ficou em segundo e Douglas Silva em terceiro; confira tudo o que aconteceu no programa e nas redes sociais

Reprodução/Globo Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do 'BBB 22'



Depois de 100 dias no ar, a grande final do “BBB 22” chegou e o prêmio de R$ 1,5 milhão foi disputado por Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. Após seis edições, o reality voltou a ter um homem como campeão. Além disso, essa é a primeira vez que apenas participantes do camarote chegam à final. Vale lembrar que o segundo lugar volta para casa com R$ 150 mil e o terceiro com R$ 50 mil. A atração foi comandada por Tadeu Schmidt diretamente do gramado da casa mais vigiada do Brasil e contou com várias apresentações musicais, incluindo três ex-participantes da edição: Linn da Quebrada, Maria e Naiara Azevedo. Fora as ex-BBB’s, Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo também cantaram na final. A noite foi de grandes emoções e, após o campeão ser anunciado, os três finalistas seguiram para uma conversa com Rafa Kalimann no “Bate-Papo BBB” para ter o primeiro contato com tudo o que aconteceu aqui fora durante o confinamento. Quer saber todos os detalhes da grande final? Então acompanhe com a Jovem Pan.

Confira tudo o que aconteceu na grande final:

Arthur é o grande campeão

Tadeu começou o discurso agradecendo os participantes da edição e não escondeu a emoção. Arthur Aguiar foi chamado de corajoso. “Imagina o quanto poderia estar errado”, comentou o apresentador antes de anunciar o ator como o grande campeão da edição. O artista teve 68,96% dos votos. Paulo André ficou em segundo lugar com 29,91% dos votos e Douglas em terceiro com apenas 1,13% dos votos.

Votação encerrada

O anúncio será feito em breve.

O recorde veio!

Parece que o “BBB 22” não foi tão “flopado” assim. A votação dessa final ultrapassou em número de votos as finais de todas as outras edições do reality show. Foram mais de 751 milhões de votos.

Mais música

Léo Santana voltou ao palco da final do “BBB 22” para cantar Contatinho, música que gravou em parceria com Anitta. Jão também se apresentou novamente, mas desta vez sozinho. O artista cantou a música Vou Morrer Sozinho. Já a dupla Matheus & Kauan retornou ao lado de Naiara Azevedo para apresentar O Nosso Santo Bateu.

Gente, o Arthur…

Arthur foi criticado nas redes sociais, pois, na visão de parte do público, o ator exagerou nos comentários que fez no programa ao vivo. Durante a atração, ele falou bem da edição, dos VT’s apresentados e não poupou elogios a Tadeu. “Gente, o Arthur é muito chato, não para de babar o Tadeu. Que vergonha”, comentou um seguidor. “Gente, o Arthur faz tudo ser sobre ele e as palestras dele, ele sabe exatamente o que está fazendo. Que bicho chato, insuportável”, escreveu outro. “Gente, o Arthur fala, eu coloco no mudo”, acrescentou mais um.

Gente o Arthur fala ,ponho no mudo 😂😂 pic.twitter.com/6uaSo3AYQP — flopadissima (@Sah_medeiroos) April 27, 2022

Matheus & Kauan cantam hit da dupla

A dupla sertaneja Matheus & Kauan ajudou a animar a final do reality com o sucesso Te Assumi Pro Brasil. Os cantores parabenizaram os finalistas e elogiaram Tadeu.

Recorde de votos?

Tadeu informou que, em número de votos, a final do “BBB 22” já ultrapassou a do “BBB 21”, que consagrou Juliette como a campeã da edição.

Linn da Quebrada faz parceria com Jão

Outra ex-participante da atual edição do reality que cantou na final do “BBB 22” foi Linn da Quebrada. A artista, que na manhã desta terça-feira, 27, tomou café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você”, cantou ao lado de Jão o hit Idiota.

"Eu vou te amar como um idiota ama

Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama

Eu espero enquanto você vive

Mas, não esquece que a gente existe" 🎶

😍 @jaoromania & @linndaquebrada 😍#FinalBBB22 #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/I86mAAAFih — Big Brother Brasil (@bbb) April 27, 2022

Léo Santana também marca presença na final

O cantor Léo Santana colocou PA, Douglas e Arthur para dançar ao som de Deboche.

Edição flopada?

Durante o programa ao vivo, houve várias piadas sobre a atual edição ser considerada “flopada” pelo público, ou seja, ela não agradou os telespectadores como as edições anteriores. Tadeu comentou sobre o assunto: “O ‘BBB’ é um jogo de escolhas, de quem está na casa e de quem está fora dela”. Em seguida, foi exibido um VT mostrando que o jogo teria sido diferente se algumas coisas estivessem acontecido de outra forma. Um exemplo dado pela edição do programa foi se Rodrigo Mussi tivesse saído em um paredão falso e não Arthur.

Xamã canta Malvadão 3

O cantor Xamã também marcou presença na final do “BBB 22” e cantou o hit Malvadão 3, que fez sucesso nas festas que aconteceram na casa nesta edição.

Arthur fala sobre pão sem saber das piadas

Os finalistas viram pela primeira vez alguns momentos engraçados da edição. Em seguida, conversaram com Tadeu, que comentou sobre Arthur ter comido muito na edição. O ator comentou: “Acabo descontando na comida quando estou abalado emocionalmente. Eu comi pão”. Aqui fora o assunto virou piada, pois Maíra Cardi criticou o marido por estar comendo muito pão na casa.

Maria volta à casa após expulsão e canta com Paulo Ricardo

Maria, que foi expulsa do “BBB 22” após bater um balde na cabeça de Natália durante um Jogo da Discórdia, participou da final do programa e cantou junto com Paulo Ricardo, que dá voz a música de abertura do reality show. Os artistas cantaram Olhar 43.

Naiara Azevedo se apresenta

A primeira atração musical da noite foi Naiara Azevedo, ex-participante da atração. A sertaneja cantou Triscou Já Foi e durante sua apresentação declarou: “As emoções da noite estão só começando. Sucesso meninos”.

Invasão na casa mais vigiada do Brasil

Dani Calabresa e Paulo Vieira invadiram a casa e fizeram piadas sobre as coisas que aconteceram na edição. Paulo André ficou sério durante a maior parte do quadro. Arthur pareceu confuso com as piadas, já Douglas se divertiu com os humoristas. As reações dos finalistas não passaram despercebidas e geraram memes nas redes sociais.

Se o PA for campeão…

Os fãs de Paulo André também fizeram campanha nas redes sociais para dar o prêmio ao atleta. “Se o PA vencer, eu postarei algo chocante aqui”, brincou um seguidor. “Se o PA for campeão, o brasileiro volta a sorrir”, escreveu outro. “Se o PA for campeão, o hexa esse ano vem para a gente”, comentou mais um.

se o PA for campeão, o hexa esse ano vem pra gente e digo maisssss pic.twitter.com/rP5ZuTJCbw — manuzoka 🙂 📖 (@bhadmanu) April 27, 2022

Tadeu abraça os finalistas

Tadeu chamou os finalistas no jardim e, ao encontrá-los, não segurou a emoção e quis abraçar os brothers. “Muito ansioso, é uma mistura de sentimentos. Quero saber o resultado e o que me espera lá fora. É uma mistura de sentimentos”, comentou Arthur ao encontrar o apresentador. “Estou muito nervoso, não sei se estou mais ansioso para o resultado ou para ver minha família”, falou Douglas. “Estou bem tranquilo. O sentimento é de gratidão por ter chegado até aqui”, acrescentou Paulo André.

Campanha nas redes sociais

Assim que o programa começou, a hashtag “Arthur Aguiar Campeão” entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. Os fãs do ator estão fazendo mutirão para votar no ator e ajudá-lo a vencer o “BBB 22”.

Avaliação do jogo

Antes de entrar na casa, os brothers gravaram um vídeo para eles mesmos fazendo algumas perguntas. Os finalistas puderam assistir a essa gravação e responder os questionamentos que tinham antes de entrar na casa.

A grande final começou!

Tadeu Schmidt comanda a atração diretamente do jardim da casa e, após dois anos de pandemia, o apresentador pôde ficar mais próximo dos finalistas e das atrações musicais.