Após 17 anos, Sabrina Sato reencontra Dhomini em estreia de programa; assista

Dhomini e Sabrina namoraram durante a terceira edição do Big Brother Brasil, em 2003. ‘Digamos que você beija muito bem’, disse Dhomini antes de revelar sua identidade à apresentadora

Reprodução/Globo Sabrina Sato e Dhomini durante a terceira edição do BBB



A apresentadora Sabrina Sato reencontrou o ex-BBB e ex-namorado Dhomini durante a estreia do programa Domingo Show, da TV Record, neste domingo (8).

Sabrina e Dhomini namoraram durante a terceira edição do Big Brother Brasil, em 2003. Ela estreou no comando Domingo Show e o encontrou aconteceu durante apresentação do reality show e game show Made In Japão, que integrará o programa.

Ao ser questionado por Sabrina se ambos já se conheciam, Dhomini, que estava escondido dentro de uma caixa, disparou: “Digamos que você beija muito bem”. A revelação fez a apresentadora rir.

Sabrina, então, pede para que o participante saia da caixa. Ao perceber que se tratava do ex-namorado, a apresentadora diz que ele está “igual” aos tempos de confinamento no BBB.

“Gente, Dhomini, você está igualzinho”, disse a apresentadora. Dhomini, que é casado, revelou que cinco filhos com a esposa Daniela. “Você gosta de ficar debaixo do edredom, ein”, brincou Sabrina.

Dez celebridades participarão do reality – entre os participantes estão o ator Sérgio Handjakoff, o jogador Richarlyson, Luiza Ambiel, Gui Santana e Silvana Silva, mãe da cantora Ludmilla.