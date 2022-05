Após brigas, Baronesa e Rogério deixam o ‘Power Couple Brasil 6’

Casal se envolveu em briga na madrugada desta sexta-feira, 27; mais detalhes serão divulgados pela Record na edição de hoje do programa

Depois de uma noite tumultuada e repleta de brigas no ‘Power Couple Brasil 6‘, Rogério e Baronesa desistiram da disputa e deixaram o reality exibido pela TV Record. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Record, que não especificou quais foram os motivos que levaram o casal a deixar a disputa. Segundo comunicado, mais detalhes serão dados no programa desta sexta-feira, 27. O empresário se envolveu em uma briga com o jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, na noite de quinta-feira. Ele chegou a pegar uma planta para arremessar no quarto do jornalista. Através de seu perfil no Twitter, a apresentadora Adriane Galisteu rebateu as acusações de que teria influenciado o casal a deixar a atração. “Eu não tenho nada a ver com a desistência do casal, a falta noção da internet ta cada dia pior”, afirmou a apresentadora.