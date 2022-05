Após dar beijão em Tierry na ‘Dança dos Famosos’, bailarina faz desabafo

Carla Bruno foi chamada de apelativa por incluir um beijo de língua na coreografia; assista

Reprodução/Globo Tierry deu um beijo em Carla Bruno na 'Dança dos Famosos'



A “Dança dos Famosos” segue a todo vapor no “Domingão com Huck” e nas apresentações do último domingo, 15, um dos momentos que mais chamou a atenção do público foi o beijão que o cantor Tierry deu na sua coreógrafa, Carla Bruno. O ritmo da semana foi o funk e a dupla se apresentou ao som de Se Ela Dança, Eu Danço, sucesso do cantor MC Leozinho. A apresentação virou assunto nas redes sociais e teve seguidor dizendo que a bailarina lembra fisicamente a cantora Gabi Martins, ex-namorada do dono do hit Rita. Já outros disseram que o beijo de língua no meio da dança foi algo apelativo e, com a repercussão do assunto, Carla decidiu se posicionar nas redes sociais.

“A música fala ‘beijar, beijar, beijar’, vocês não acharam que a coreografia seria pulando amarelinha, né? Mais um estilo no ‘Dança dos Famosos’, está aí o nosso funk. E independente do resultado da competição, o que prevalece é a certeza de que só a gente sabe o real valor de entregar e concluir mais uma semana. É tanta coisa que ninguém faz ideia… sigo com a paz da consciência tranquila, e é isso. Deus sabe de todas as coisas sempre! Obrigada de coração a todas as pessoas lindas que torcem de verdade pra gente, desabafou. Nos comentários da publicação, Tierry escreveu: “Você foi incrível”. Mesmo com o beijão, o cantor terminou a competição com a menor pontuação da noite e foi para a repescagem, assim como Vitão e Xande de Pilares. Do grupo dos homens, foram classificados Gil do Vigor, Sérgio Menezes e Douglas Souza.