Após deixar a Record, Sabrina Sato faz pedido inusitado a Boninho: ‘Será que ele deixa?’

Apresentadora, que ficou conhecida ao participar do ‘BBB 3’, quer retornar à casa mais vigiada do Brasil

Divulgação/GNT/11.01.2022 Sabrina Sato deixou a Record TV após oito anos de emissora



A apresentadora Sabrina Sato anunciou nesta semana que rompeu seu contrato com a Record TV após oito anos de casa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista disse que cresceu, amadureceu e aprendeu muito nesse tempo em que ficou na emissora paulista, mas “sente que está na hora de viver novas experiências e encarar novos desafios”. “Minha maior característica é não ‘arregar’ para nada, é ter coragem de me jogar e de encarar novos desafios mesmo sem saber no que vai dar”, afirmou a ex-BBB ao anunciar sua saída.

Já fora da Record, a apresentadora brincou: “Agora, vem cá! Já posso falar de ‘BBB’?”. Sabrina ficou conhecida em todo o Brasil após participar da terceira edição do reality show da Globo e, além de começar a comentar sobre o programa, ela expressou o desejo de visitar a casa mais vigiada do Brasil após 19 anos da sua participação. “Será que o Boninho deixa eu entrar um dia vestida de Dummy? Me ajuda ai Tadeu Schmidt”, postou a artista no Twitter. Vale ressaltar que Sabrina já possui um contrato com a Globo e foi anunciada esta semana como uma das novas apresentadoras do “Saia Justa”, do GNT.