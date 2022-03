Após deixar o ‘BBB 22’, Vyni revela se estava ou não apaixonado por Eliezer

Cearense, que foi o 8º eliminado, também falou o que pensa de Natália, Arthur Aguiar e Douglas Silva

Reprodução/Globo Vyni e Eliezer criaram uma conexão muito grande no 'BBB 22'



Vyni foi o oitavo eliminado do “BBB 22” com 55,87%. A participação do cearense acabou decepcionando o público, pois quando foi anunciado no reality ele foi visto como alguém engraçado que prometia movimentar o jogo. No entanto, o bacharel em direito acabou se apagando no reality ao se aproximar de Eliezer. Tanto na casa quanto para o público, ele passou a ser visto como uma “sombra” do empresário. Muitas pessoas acharam que Vyni pudesse estar apaixonado por Eli e nesta quarta-feira, 16, ele comentou sobre essa relação no “Mais Você”. “Havia uma visão equivocada da minha relação com ele. Não é nada disso! São só duas pessoas que se tornaram amigas lá dentro. Era simplesmente uma grande amizade”, afirmou à Ana Maria Braga. O eliminado da semana também concordou que as relações intensas que criou dentro da casa podem ter atrapalhado seu jogo.

A ideia do cearense era jogar sozinho, pois achou que não seria bem aceito pelos outros participantes do reality show, mas acabou sendo acolhido e seus planos tiveram que mudar. Durante sua participação no “Mais Você”, Vyni também opinou sobre alguns colegas de confinamento. Ele começou elogiando Natália: “A bicha sabe causar, ela não tem medo e sabe aproveitar uma festa. É uma pessoa que tem garra, não tem medo de falar das suas questões. Tivemos nossas divergências, mas nos resolvemos”. O brother também comentou sobre o dia em que a sister pediu a ajuda dele para pegar um preservativo para transar com Eli: “Fiquei todo desconcertado, pelo menos para isso que servia na casa, para ser auxiliar”.

Na visão do bacharel em direito, Arthur Aguiar é inteligente, articulado e entendeu como funciona o “BBB”. Ele também revelou que tinha uma paixão platônica pelo ator na adolescência. “Foi um dos meus crushes da minha adolescência. Dez anos atrás, eu estava num show gritando por ele. Admiro ele como pessoa e como jogador.” O cearense também não poupou elogios a Douglas Silva, mesmo tendo atritos com o artista na casa, principalmente no Jogo da Discórdia. “Ele é um cara incrível, no começo a gente teve bastante troca, mas no jogo fomos nos distanciando”, comentou. Vyni é mais um participante do quarto lollipop a ser eliminado e, para ele, Laís é uma das participantes restantes do grupo que, mesmo vendo seus parceiros de jogo saindo, não tem medo de jogar e confrontar o quarto grunge.