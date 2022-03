Após invasão à Ucrânia, Festival de Cannes informa que vai barrar delegações da Rússia

Organizadores de um dos maiores festivais de cinema anunciaram sanção contra os russos nesta terça-feira, 1º; decisão será mantida enquanto durar a guerra contra a Ucrânia

Reprodução/Instagram/festivaldecannes Tradicional festival está previsto para acontecer entre os dias 17 e 28 de maio



A organização do Festival de Cannes, realizado anualmente na França, informou nesta terça-feira, 1º, que irá rejeitar delegações oficiais da Rússia e que “não aceitará a presença de qualquer órgão do governo russo” no evento. A decisão será mantida enquanto durar a invasão russa à Ucrânia. “Decidimos, a menos que a guerra de agressão seja interrompida com condições satisfatórias para o povo ucraniano, não receber delegações oficiais procedentes da Rússia, nem aceitar a presença de qualquer órgão relacionado ao governo russo”, disseram os organizadores de um dos maiores festivais de cinema do mundo. Neste ano, o evento está previsto para acontecer entre os dias 17 e 28 de maio. Desde o fim da União Soviética, em 1991, a Rússia nunca conquistou a Palma de Ouro, prêmio dado ao filme vencedor do festival. A única conquista como União Soviética veio em 1958, com o filme ‘Quando Voam as Cegonhas‘.

*Com informações da AFP