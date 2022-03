Após pedir por suicídio assistido, ator Alain Delon publica post em tom de despedida

Astro do cinema pediu auxílio do filho para morrer por causa de AVC sofrido em 2019

EFE Alain Delon sofreu AVC em 2019 e mencionou possibilidade de suicídio assistido algumas vezes desde então



O ator Alain Delon, um dos grandes astros e galãs do cinema francês, publicou um post em tom de despedida em suas redes sociais, no qual afirma que quer ser um exemplo para outros atores não só no trabalho, mas na vida cotidiana. Recentemente, o filho de Alain, Anthony Delon, afirmou que o pai lhe pediu ajuda para realizar um suicídio assistido. “Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram grande apoio, espero que futuros atores possam encontrar em mim um exemplo não só no local de trabalho mas na vida de todos os dias entre vitórias e derrotas. Obrigado Alain Delon”, postou a conta do ator de 86 anos.

Alain Delon se aposentou da carreira de ator em 2017 e, em 2019, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Desde então, ele mencionou algumas vezes a possibilidade de recorrer a um suicídio assistido. “Sou a favor. Em primeiro lugar, porque vivo na Suíça, onde isso é possível. Também considero a coisa mais lógica e natural. A partir de uma certa idade, de um determinado momento, temos o direito de partir com calma, sem passar por hospitais, injeções, ou coisas do tipo”, disse em uma entrevista ao canal de TV francês TV5 Monde em 2021. Anthony Delon disse que o pai lhe pediu ajudar para o procedimento durante uma entrevista coletiva para o lançamento de sua autobiografia e, segundo informações do site ‘Le Point’, o filho teria prometido ao ator acompanhá-lo até o fim e seguir as instruções dadas.