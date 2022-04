Após sair do ‘BBB 22’, Gustavo dá fora em Anitta ao vivo: ‘Chegou tarde’

Eliminado da semana também falou que Arthur Aguiar se isola e para falar que está sozinho na casa

Gustavo Marsengo foi eliminado na reta final do “BBB 22” com 81,53% dos votos. Após deixar a casa, ele participou do “Bate-papo BBB” e teve o primeiro contato com o que aconteceu aqui fora durante o seu confinamento. Na atração, Gustavo foi surpreendido por um vídeo em que a cantora Anitta demonstra interesse por ele. “Queria que o Gustavo estivesse no quarto branco comigo lá dentro esperando para ajudar ele a assistir ao jogo”, brincou a poderosa na época do paredão falso. Rindo, o eliminado da semana respondeu: “Anitta, desculpa, mas chegou tarde, a Laís chegou antes”. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Gustavo viveu um affair com a médica.

Na manhã desta quarta-feira, 20, o agora ex-BBB participou do “Mais Você” e também comentou sobre as declarações da poderosa: “Fiquei lisonjeado por ter uma Anitta me elogiando, mas, no momento, eu estou xavecando outra”. Ele também deixou claro que pretende manter uma relação com Laís aqui fora. “Acho que vamos pular o Carnaval juntos”, comentou Gustavo, que confessou que se interessou pela médica antes mesmo de ser confirmado para participar da Casa de Vidro. Faltando poucos dias para terminar a atual edição do reality, o ex-BBB declarou torcida para Paulo André, mas acredita que o atleta ficará em segundo lugar. Na visão dele, Arthur Aguiar já é o campeão da edição. Sobre a postura do ator no jogo, ele foi direto: “Ele tem uma personalidade muito diferente da minha. Ele se isola dos outros e depois fala que está sozinho”.