Após vencer prova em dupla ao lado de Isabelle, Beatriz é a nova líder do ‘BBB 24’

A paulistana Beatriz Reis e a amazonense Isabelle Nogueira foram a dupla vencedora da décima prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 nesta sexta-feira, 23, após 5 horas e 7 minutos de resistência. No programa ao vivo desta noite, elas precisaram chegar a um consenso para escolher quem ficaria com a liderança, com isso, Beatriz é a nova Líder da semana no reality show. Isabelle, conhecida como “Cunhã”, optou pelo prêmio de R$ 44.500 arrecadado durante a prova. As sisters permaneceram até os últimos minutos concorrendo com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, que acabaram desistindo do desafio. A pova de resistência consistia em ficar em pé agarrado a sua dupla, sem poder fazer movimentos bruscos. Ainda na edição ao vivo desta noite, Beatriz precisou colocar quatro participantes na mira: Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna Lima. Um dos alvos deve ser indicação da liderança no Paredão do próximo domingo, 25.