Apresentador Larry King morre aos 87 anos, em decorrência da Covid-19

Jornalista norte-americano tinha diabetes tipo 2, uma das comorbidades que agrava o quadro de quem é infectado pelo novo coronavírus

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Apresentador comandou o Larry King Live na CNN dos EUA por mais de 25 anos



O jornalista e apresentador norte-americano Larry King morreu na manhã deste sábado, 23, aos 87 anos, por complicações da Covid-19. “Com profunda tristeza, a Ora Media anuncia a morte do nosso co-fundador, apresentador e amigo Larry King, que morreu nesta manhã aos 87 anos no Centro Médico Cedars-Sinai em Los Angeles”, diz um comunicado publicado pela sua produtora no perfil oficial do apresentador no Twitter. Ele tinha diabetes tipo 2, uma das comorbidades que agravam o quadro de quem é infectado pelo novo coronavírus. De acordo com a CNN norte-americana, King estava internado desde o fim de 2020, porém, a internação só foi informada no começo de janeiro deste ano. Ele não pôde receber visita da família devido às medidas de proteção contra a doença.

O apresentador comandou o Larry King Live, talk show na CNN dos Estados Unidos, por mais de 25 anos. A atração foi cancelada em 2010. “Ao longo de 63 anos e por meio das plataformas de rádio, televisão e digital, as milhares de entrevistas, prêmios e aclamação global ficam como um testamento do seu talento único e duradouro de comunicador”, diz a nota oficial da Ora Media. Ainda segundo o comunicado, as informações sobre o funeral serão anunciadas em conjunto com a família de King, que pediu privacidade neste momento.