As melhores animações indicadas ao Oscar 2026: Guia completo

Conheça os filmes favoritos à estatueta de Melhor Animação na 98ª cerimônia do Oscar

Divulgação/Netflix A produção da Sony Pictures Animation para Netflix, "Guerreiras do K-Pop" é a grande favorita para leva a estatueta



A corrida pelo Oscar 2026 de Melhor Animação está oficialmente definida e promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Com uma mistura equilibrada entre grandes sucessos de bilheteria e obras autorais independentes, a lista de indicados reflete a diversidade técnica e narrativa do meio.

Abaixo, apresentamos o guia definitivo sobre os cinco principais filmes que disputam a estatueta dourada, com sinopses, elenco e onde assistir.

“Guerreiras do K-Pop” (“K-Pop Demon Hunters”)

Considerado o grande favorito da temporada, esta produção da Sony Pictures Animation para a Netflix combina a estética vibrante dos videoclipes coreanos com uma fantasia urbana eletrizante.

Sinopse

A trama acompanha o girl group de sucesso mundial “HUNTR/X”, formado por Rumi, Mira e Zoey. Enquanto dominam as paradas musicais, elas mantêm uma vida dupla secreta como caçadoras de demônios. O equilíbrio entre fama e dever é ameaçado quando surge uma nova boy band rival, os “Saja Boys”, cujos membros são, na verdade, demônios disfarçados planejando quebrar a barreira entre o mundo humano e o espiritual.

Elenco e produção

Vozes originais: Arden Cho (Rumi), Ahn Hyo-seop (Jinu), Kim Yun-jin, Daniel Dae Kim e Ken Jeong.

Arden Cho (Rumi), Ahn Hyo-seop (Jinu), Kim Yun-jin, Daniel Dae Kim e Ken Jeong. Direção: Maggie Kang e Chris Appelhans.

Maggie Kang e Chris Appelhans. Estúdio: Sony Pictures Animation / Netflix.

Onde assistir

Disponível exclusivamente na Netflix.

“Zootopia 2”

A aguardada sequência do sucesso da Disney retorna ao mundo animal antropomórfico, expandindo a mitologia apresentada no primeiro filme com uma trama de investigação mais complexa.

Sinopse

Os detetives Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta à ativa na força policial de Zootopia. Desta vez, a dupla precisa se infiltrar em uma nova comunidade para investigar a chegada de um misterioso réptil chamado Gary, cuja presença desencadeia uma conspiração que ameaça a harmonia entre predadores e presas. A missão os leva a explorar distritos inéditos da cidade e testar a confiança mútua como parceiros.

Elenco e produção

Vozes originais: Ginnifer Goodwin (Judy), Jason Bateman (Nick), Ke Huy Quan (Gary) e Fortune Feimster.

Ginnifer Goodwin (Judy), Jason Bateman (Nick), Ke Huy Quan (Gary) e Fortune Feimster. Direção: Jared Bush e Byron Howard.

Jared Bush e Byron Howard. Estúdio: Walt Disney Animation Studios.

Onde assistir

Em cartaz nos cinemas (previsão de chegada ao Disney+ no primeiro semestre de 2026).

“Arco”

A surpresa indie da temporada é esta coprodução francesa de ficção científica, distribuída pela Neon, que encantou a crítica com seu visual psicodélico e mensagem ecológica.

Sinopse

Arco é um menino de 10 anos que vive em um futuro utópico e distante, no ano de 2932. Ao usar um traje de arco-íris para viajar no tempo, ele acidentalmente cai no ano de 2075, uma era distópica onde a Terra foi devastada por crises climáticas. Lá, ele é acolhido por Iris, uma garota solitária criada por robôs. Juntos, eles tentam consertar o dispositivo temporal de Arco para levá-lo para casa, enquanto redescobrem a esperança em um mundo quebrado.

Elenco e produção

Vozes: (Versão em inglês/francês): Natalie Portman (também produtora), Swann Arlaud e Louis Garrel.

(Versão em inglês/francês): Natalie Portman (também produtora), Swann Arlaud e Louis Garrel. Direção: Ugo Bienvenu.

Ugo Bienvenu. Estúdio: Remembers / MountainA / Neon.

Onde assistir

Disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais (Apple TV, Prime Video).

“Elio”

A aposta da Pixar para o ano traz uma aventura espacial imaginativa que explora temas de pertencimento e identidade através dos olhos de uma criança.

Sinopse

Elio Solis é um garoto de 11 anos com uma imaginação fértil e dificuldade de se encaixar. Sua vida muda drasticamente quando ele é acidentalmente teletransportado para o “Comuniverso”, uma organização interplanetária composta por representantes de galáxias distantes. Confundido com o líder e embaixador da Terra, Elio precisa sustentar a mentira, formar laços com alienígenas excêntricos e provar que o planeta merece ser salvo, tudo enquanto descobre quem ele realmente é.

Elenco e produção

Vozes originais: Yonas Kibreab (Elio), Zoe Saldaña (Tia Olga), Jameela Jamil e Brad Garrett.

Yonas Kibreab (Elio), Zoe Saldaña (Tia Olga), Jameela Jamil e Brad Garrett. Direção: Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina.

Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina. Estúdio: Pixar Animation Studios.

Onde assistir

Disponível no Disney+.

“A Pequena Amélie” (“Little Amélie or the Character of Rain”)

Baseado no aclamado romance “Metafísica dos Tubos de Amélie Nothomb”, esta animação francesa da GKIDS é a entrada mais poética e filosófica da lista.

Sinopse

A história narra os primeiros anos de vida de Amélie, uma criança belga nascida no Japão que, até os dois anos de idade, vive em um estado vegetativo autoimposto, acreditando ser uma divindade passiva (“um tubo”). Tudo muda quando sua avó lhe oferece um pedaço de chocolate branco belga. O sabor desperta sua consciência para o mundo, dando início a uma jornada de descobertas, travessuras e uma amizade profunda com sua babá japonesa, Nishio-san, explorando o choque cultural e a beleza da infância.

Elenco e produção

Direção: Liane-Cho Han e Maïlys Vallade.

Liane-Cho Han e Maïlys Vallade. Estúdio: Ikki Films / Maybe Movies / GKIDS.

Onde assistir

Em exibição limitada em cinemas selecionados e circuitos de arte; sem previsão imediata para streaming no Brasil.

Curiosidades da premiação

Domínio do Streaming: Com “Guerreiras do K-Pop”, a Netflix busca consolidar sua força na categoria, desafiando a hegemonia tradicional da Disney/Pixar.

Com “Guerreiras do K-Pop”, a Netflix busca consolidar sua força na categoria, desafiando a hegemonia tradicional da Disney/Pixar. Representatividade: Três dos cinco indicados (“Guerreiras do K-Pop”, “A Pequena Amélie” e “Arco”) são produções ou coproduções internacionais com forte identidade cultural não-americana, marcando um ano globalizado para a Academia.

Três dos cinco indicados (“Guerreiras do K-Pop”, “A Pequena Amélie” e “Arco”) são produções ou coproduções internacionais com forte identidade cultural não-americana, marcando um ano globalizado para a Academia. Retornos: “Zootopia 2” tenta repetir o feito de seu antecessor, que venceu a categoria em 2017.

A cerimônia do 98º Oscar, onde o vencedor será revelado, acontece em março de 2026. Independentemente de quem levar a estatueta, a safra deste ano já garantiu seu lugar na história pela qualidade técnica e ousadia narrativa.