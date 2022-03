‘Ataque dos Cães’ vs. ‘No Ritmo do Coração’: Quem é o favorito no Oscar 2022?

Enquanto categorias como Melhor Direção parecem estar definidas, a briga segue aberta para os prêmios de Melhor Filme e Melhor Atriz

A 94ª Cerimônia do Oscar acontece neste domingo, 27, no Dolby Theather, em Los Angeles. Essa será a segunda edição da premiação depois da pandemia de Covid-19 e a primeira que acontece após a reabertura total das salas de cinema. Além disso, outro ponto interessante da cerimônia diz respeito aos streamings, uma vez que diversos indicados já estão disponíveis para o público assistir em plataformas como Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max e Netflix. Por ser o último prêmio da temporada, é possível se basear em outras premiações, como o BAFTA, o Globo de Ouro e os prêmios de sindicatos para apontar quem chega com status de favorito ao título. Com isso, elaboramos um guia com quais filmes devem se sobressair na premiação. Confira:

Melhor Filme

Para o prêmio principal da noite, a corrida ganhou novas emoções na reta final. No início da temporada, “Ataque dos Cães”, da Netflix, e “Belfast” surgiram como favoritos e prometiam uma disputa acirrada. Entretanto, “Belfast” começou a perder espaço e o longa da Netflix se consolidou como favorito, levando prêmios como o Critic’s Choice Awards, o BAFTA e o Globo de Ouro. Entretanto, após um intenso investimento da Apple, “No Ritmo do Coração” ganhou força em outras categorias (Ator coadjuvante e roteiro) e venceu o prêmio principal do sindicato dos produtores. Com isso, o longa também ganhou força e vem para disputar o prêmio com “Ataque dos Cães”.

Melhor Ator e Atriz

Para a categoria de Melhor Ator, Will Smith levou todos os prêmios da temporada até o momento por seu papel em “King Richard – Criando Campeãs”. Conquistando o BAFTA, o Globo de Ouro, o Critic’s Choice e o SAG, é improvável que a estatueta não vá para Smith. Por outro lado, a briga para o prêmio de melhor atriz segue aberta. Jessica Chastain, pelo filme “Os Olhos de Tammy Faye” levou o prêmio do SAG e do Critic’s Choice, mas ficou de fora do BAFTA, assim como Nicole Kidman, por “Apresentando os Ricardos”, que venceu o Globo de Ouro, mas também não participou da premiação britânica. Em tese, as duas figuram despontam como favoritas, mas o peso da comunidade internacional pode ajudar Penélope Cruz (“Mães Paralelas”), assim como o peso da ala britânica na Academia pode alavancar Olivia Colman (“A Filha Perdida”). Além disso, a campanha popular para Kristen Stewart por “Spencer” pode ajudar o longa. A disputa está aberta, mas tendo em vista os capítulos mais recentes, Jessica Chastain deve levar o prêmio.

Melhor Direção

Mesmo depois de perder força e favoritismo em praticamente todas as categorias, “Ataque do Cães” segue como principal aposta para o prêmio de Melhor Direção. O trabalho de Jane Campion foi reconhecido em todas as premiações até agora e dificilmente a neozelandesa deixará a cerimônia sem a estatueta. Caso isso aconteça, os outros quatro indicados possuem chances parecidas, com destaque para Ryusuke Hamaguchi, por “Drive My Car”, que foi aclamado pela crítica e pela Academia.

Melhor Roteiro Original e Adaptado

Para o prêmio de Roteiro Adaptado existe um favoritismo para “No Ritmo do Coração”, que venceu o prêmio do sindicato dos roteiristas e o BAFTA, reforçando a campanha do longa para melhor filme. Já para Roteiro Original, dois filmes devem disputar a estatueta: “Licorice Pizza” e “Não Olhe Para Cima”. O primeiro venceu o prêmio do BAFTA enquanto o segundo conquistou o sindicato dos roteiristas. Vale mencionar que “Ataque dos Cães” (roteiro adaptado) e “Belfast” (roteiro original) venceram o Critic’s Choice Awards e seguem vivos na disputa.

Melhor Ator e Atriz Coadjuvantes

Na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, Ariana DeBose, de “Amor, Sublime Amor”, vem conquistando todos os prêmios da temporada e figura como favorita para conquistar o Oscar, ainda mais após a esnobada em Caitriona Belfe por “Belfast”. Na categoria de Ator Coadjuvante, o favoritismo de Kodi Smith McPhee (“Ataque dos Cães”) se perdeu e Troy Kotsur (“No Ritmo do Coração”) deve faturar o prêmio depois de já ter conquistado o BAFTA, o SAG e o Critic’s Choice.

Categorias técnicas

A maioria dos prêmios técnicos, como Som, Efeitos Visuais, Design de Produção, Fotografia e Edição devem ir para “Duna”. “Cruella” desponta como favorito para o prêmio de Melhor Figurino, assim como “Os Olhos de Tammy Faye” deve levar a estatueta de Melhor Maquiagem e Cabelo. Já “007 – Sem Tempo Para Morrer” deve ter reconhecimento na categoria de Melhor Canção Original por “No Time To Die”, de Billie Eilish.