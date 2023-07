Atitude de Marlene Mattos ao reencontrar Xuxa choca público: ‘Assustadora’

Apresentadora não falava há 19 anos com a ex-empresária; elas ficaram frente a frente para documentário

Reprodução/Globo Xuxa e Marlene Mattos se reencontraram após 19 anos para documentário do Globoplay



A trajetória da apresentadora Xuxa Meneghel será explorada em um documentário que estreia na próxima quinta-feira, 13, no Globoplay. Um dos momentos mais aguardados é o reencontro da eterna Rainha dos Baixinhos com Marlene Mattos, ex-diretora e ex-empresária da apresentadora. Elas romperam a relação profissional de forma conturbada e ficaram 19 anos sem se falar. O “Fantástico” deste domingo, 9, antecipou trechos desse reencontro e a forma como Marlene reagiu ao ver Xuxa virou assunto nas redes sociais. “Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística. Você dizer que era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete, é assim”, declarou a ex-empresária ao ser colocada frente a frente com a apresentadora. Em outro momento, a diretora declarou: “O problema é o seguinte: eu não sei ser condescendente com gente burra. Sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou. Mas, olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”.

Xuxa disse ao “Fantástico” que reencontrar Marlene não foi apenas uma lavagem de roupa suja, foi algo muito mais profundo. “Mexeu em uma caixinha que… não é que eu não queria mexer, mas eu tive que passar por isso”. Visivelmente emocionada, a artista acrescentou: “Isso me chocou, ela dizer ‘eu faria tudo de novo’. Isso para mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais”. Na produção do Globoplay, a apresentadora disse a ex-parceira profissional que tinha medo das pessoas acharem ela um “monstro” após assistirem ao documentário, a diretora então respondeu: “Os teus fãs já me veem assim”. Xuxa e Marlene foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Assustadora a postura da Marlene Mattos com a Xuxa no documentário. Isso na frente das câmeras, hein”, comentou uma pessoa. “Chocado com as falas da Marlene Mattos. Esse documentário da Xuxa vai render”, escreveu outra. “A Xuxa aguentou foi muito”, acrescentou mais uma.

Assustadora a postura da Marlene Mattos com a Xuxa no documentário. Isso na frente das câmeras, hein… #XuxaODocumentario #Fantástico pic.twitter.com/xElysjIifF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 10, 2023

