Ator Bernard Hill, de ‘Titanic’ e ‘O Senhor dos Anéis’, morre aos 75 anos

Ator interpretou o capitão Edward Smith no filme sobre o naufrágio e o rei Théoden na trilogia de fantasia

Divulgação/New Line Cinema O ator Bernard Hill como o rei Théodon em "O Senhor dos Aneis: O Retorno do Rei"



O ator Bernard Hill, conhecido por seus papéis em filmes como “Titanic” e “O Senhor dos Anéis”, morreu neste domingo (5), aos 75 anos. A causa da morte não foi divulgada. Hill interpretou o capitão Edward Smith em Titanic, filme vencedor de várias categorias no Oscar, incluindo “melhor filme”. Além disso, ficou marcado por seu papel como rei Théoden na trilogia “O Senhor dos Anéis”. Sua participação na série “Boys from the Blackstuff”, de 1982, também é bastante lembrada. O ator estava programado para participar da Comic Con em Liverpool, mas teve que cancelar de última hora. A organização do evento lamentou a morte de Hill, descrevendo-a como uma “grande perda”. A morte do ator foi recebida com tristeza pelos fãs e pela indústria do entretenimento.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA