Ator Cecil Thiré morre aos 77 anos no Rio de Janeiro

Ator, que sofria de mal de Parkinson e tinha problemas de mobilidade, morreu na manhã desta sexta-feira durante o sono

O ator Cecil Thiré, filho da atriz Tônia Carrero, morreu nesta sexta-feira (9) durante o sono na casa em que morava no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro. Aos 77 anos de idade, ele sofria com o mal de Parkinson. Cecil, que nasceu em uma família de artistas, iniciou a carreira trabalhando como assistente de direção cinematográfica e foi funcionário da TV Globo, fazendo novelas e atuando no programa Zorra Total. Em 2005, ele saiu da emissora para a Record, canal no qual atuou até 2012.

O artista era pai de quatro filhos. Três deles, Luísa, Carlos e Miguel Thiré, também são atores. Nas redes sociais, o neto de Cecil, Vitor Thiré, atualizou a imagem de perfil para uma foto em luto. A família publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que o ator morreu de causas naturais, “lutou pela vida até o fim” e considerou a ocorrência como um “misto de alívio e tristeza”, já que, por causa da doença avançada, ele tinha sérios problemas de mobilidade. Cecil morreu pouco mais de dois anos após o falecimento da mãe, também no Rio de Janeiro.