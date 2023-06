Ator de ‘Friends’ e ‘Mad About You’, Paxton Whitehead morre aos 85 anos

Informação pelo filho do ator, Charles, à imprensa norte-americana, que não divulgou a causa da morte

Brad Barket / Getty Images North America / Getty Images via AFP Paxton era casado com a atual esposa desde 1986 e deixou dois filhos



O ator Paxton Whitehead, famoso por suas participações nas séries Friends e Mad About You, morreu aos 85 anos na sexta-feira, 16. A informação foi confirmada ao The Hollywood Reporter pelo filho do ator, Charles Whitehead. Entretanto, a causa da morte não foi divulgada. Nascido em 1937, Paxton começou sua carreira no teatro britânico até se mudar para a Broadway durante os anos 60. Ele ganhou notoriedade ao interpretar o chefe de Rachel (Jennifer Aniston) em Friends e Hal Conway, o vizinho de Paul (Paul Reiser) e Jamie (Helen Hunt), em Mad About You. Ele também teve destaque no papel do mordomo Albert Dudley, na série Marblehead Manor, que durou somente uma temporada, indo ao ar entre 1987 e 1988. Paxton era casado e deixa dois filhos.