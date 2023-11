Ator de Star Wars planeja leiloar icônico capacete de C-3PO

Expectativa é que item seja arrematado por mais de US$ 1,22 milhão

O ator britânico Anthony Daniels, conhecido por interpretar o personagem C-3PO na franquia Star Wars, está planejando vender o icônico capacete dourado do traje utilizado no filme “Uma Nova Esperança”, lançado em 1977. A expectativa é que o item seja arrematado por mais de US$ 1,22 milhão. Segundo informações da BBC, Daniels, que tem 77 anos, decidiu vender sua coleção pessoal de fantasias, adereços e roteiros da saga por meio do leiloeiro britânico Propstore. O ator afirmou que espera que os cerca de 200 itens encontrem um novo lar. Em entrevista, ele revelou que resgatou as peças da Millennium Falcon de uma fogueira nos estúdios Elstree, logo após o término das filmagens de “O Retorno de Jedi”. Agora, Daniels acredita que é o momento certo para se desfazer da coleção, pois percebeu que os itens estão sendo ignorados e não ocupam mais espaço em sua sala de estar. Além do capacete de C-3PO, outros itens de Star Wars também serão leiloados, como partes da nave espacial de Han Solo e roteiros de dublagem anotados de “O Império Contra-Ataca”. Vale destacar que o recorde de venda de um item da franquia foi alcançado em 2017, quando um andróide R2-D2 de 43 polegadas foi arrematado por US$ 2,76 milhões. Em seguida, um modelo da nave espacial X-Wing foi vendido por US$ 2,3 milhões. Em 2019, o capacete de Darth Vader, utilizado em “O Império Contra-Ataca”, foi colocado à venda por US$ 900 mil.