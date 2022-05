Ator Milton Gonçalves morre aos 88 anos

Ator morreu por volta das 12h30 desta segunda-feira, 30, no Rio de Janeiro

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Ator era um dos principais nomes da Rede Globo



O ator Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira, 30, aos 88 anos no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Grupo Globo, onde o ator trabalhou por mais de 50 anos. De acordo com a família, Milton morreu por volta das 12h30 por problemas de saúde que teve em decorrência de um AVC sofrido em 2020. Na ocasião, ele ficou três meses internado antes de deixar o hospital. Milton foi casado com Oda Gonçalves, com quem teve três filhos, incluindo o ator Maurício Gonçalves. Ao longo de sua carreira, Milton participou de diversos sucessos, como as novelas “Escrava Isaura” (1976), “Sinhá Moça” (1986 e 2006) e “A Favorita” e os filmes “Assalto Ao Banco Central” e “Pelé: O Nascimento de uma Lenda”. Sua última novela na TV Globo foi “O Tempo Não Para”, em 2018. Em 2006, se tornou o primeiro brasileiro a apresentar uma categoria no Emmy Internacional.

Nascido em 9 de dezembro de 1933, Milton se mudou de Monte Santo (MG) para São Paulo, onde trabalhou como aprendiz de sapateiro, alfaiate e de gráfico. Sua estreia como ator aconteceu em 1957, na peça Ratos e Homens de John Steinbeck. Ele fez parte do primeiro elenco de atores da Rede Globo, antes mesmo de a emissora ser inaugurada.