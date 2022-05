Ator que interpretou o ‘Power Ranger’ vermelho é preso acusado de fraude em auxílio nos EUA

Austin St. John está entre os 19 réus citados em uma ação sobre fraudes no auxílio oferecido pelo governo durante a pandemia de Covid-19

Reprodução/Instagram @austin_st_john Ator viveu a versão original do personagem em séries e filmes



Responsável por viver o Jason Lee Scott, o Power Ranger Vermelho, nos filmes e séries originais da franquia “Power Rangers“, o ator Austin St. John foi preso acusado de conspiração por fraude eletrônica relacionada ao Programa Federal de Proteção de Pagamento, um auxílio emergencial que foi concedido pelo governo dos Estados Unidos durante a pandemia de Covid-19. Austin, nome artístico de Jason Lawrence Geiger, aparece entre os 19 réus citados em uma acusação federal, declarou o FBI. Em comunicado, os promotores disseram que os acusados fizeram pedidos com fraudes para obterem acesso ao benefício, usando os recursos para compras pessoais. Ao todo, os réus foram acusados de obter 16 empréstimos no valor de US$ 3,5 milhões. John foi preso na terça-feira, 17, e está aguardando uma audiência de detenção, que deve acontecer na segunda-feira, 23. Ele se declarou inocente da acusação. Se condenado, o ex-Power Ranger poderá ser condenado a até 20 anos de prisão.